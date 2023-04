Santiago Peña ganó las elecciones en Paraguay y llamó a la unidad

“Gracias por esta victoria colorada”, clamó el candidato del oficialista Partido Colorado, que lidera el conteo oficial con el 43,04% de los votos, escrutados el 92,97% de los sufragios. Detrás lo sigue Alegre con 27,49%. En tercer lugar, se encuentra Paraguayo Payo Cubas del Partido Cruzada Nacional y conocido como el “Bolsonaro guaraní”, con el 22,66%.

“Mi querido Partido Colorado. Vamos a honrarte hasta el último segundo de nuestra gestión. No les vamos a defraudar. Hoy no estamos celebrando un triunfo personal, sino la victoria de un pueblo que envió un claro mensaje de que los odios, agravios y rencillas no son el camino”, dijo Peña al hablar esta noche en un acto en Asunción. Alegre no reconoció su derrota.

Además, Peña convocó a la unidad y a postergar las diferencias entre los paraguayos. El locutor del acto despidió a Peña como el “presidente electo del Paraguay”.

La participación en las elecciones superó el 63%. El sistema electoral no prevé una segunda vuelta. Gana quien obtenga más votos.

El Partido Colorado ganaba también la mayoría de las gobernaciones.

Largas filas, retrasos y quejas en las elecciones de Paraguay

Los colegios electorales cerraron a las 17:00 hora argentina. Sin embargo, largas filas aún se veían en los centros de votación hasta horas después. Unos 4,8 millones de electores estaban habilitados para elegir al presidente de la República, senadores, diputados y gobernadores.

Algunos medios locales dijeron que las demoras para votar fueron de más de dos horas. Los electores denunciaron que muchas personas acudieron sin saber usar las máquinas de votación y llegaron a tardar hasta 15 minutos para sufragar, dijo ABC Color. Se estima que numerosos electores siguieron votando tras el cierre de las mesas.

El ganador de esta elección sucederá a partir del 15 de agosto al presidente Mario Abdo Benítez por un período de cinco años. El Partido Colorado ha gobernado a Paraguay durante la mayor parte de las últimas siete décadas, en dictadura y en democracia, con una sola interrupción durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo (2008-12), destituido en juicio político un año antes de terminar su mandato.

“Felicitaciones al pueblo paraguayo por su gran participación en esta jornada electoral y al presidente electo @SantiPenap. Trabajaremos para iniciar una transición ordenada y transparente, que fortalezca a nuestras instituciones y a la democracia del país”, dijo el presidente Abdó Benítez.

Qué dijeron Santiago Peña y Efraín Alegre al momento de votar

Peña y Alegre votaron temprano. “Yo ya voté. Hoy los paraguayos elegimos qué tipo de país queremos. Tu voto es importante, salí a votar para estar mejor”, pidió Peña en su cuenta de Twitter antes del cierre del comicio.

A su vez, Alegre se sumó al pedido a sufragar a pesar de los numerosos inconvenientes que se tradujeron en extensas filas de votantes.

“Sé que las filas para votar son largas. Pero 30 minutos de espera supondrán un cambio para los próximos 5 años. ¡Aguanten, que el cambio ya llega!”, escribió en Twitter.

La apertura de las mesas de votación comenzó a las 7.00 hora local (una más en la Argentina).

En total, se presentaron 13 postulantes. Además, de Peña y Alegre entre los otros postulantes más conocidos figura el exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert, del Partido de la Juventud Fuerza Joven.

Acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición en las elecciones de Paraguay

Tanto el oficialismo como la oposición se acusaron de inducción al voto en varias mesas. El coloradismo habla incluso de “intentos de conatos de violencia en algunos locales del centro del país”, mientras que la oposición asegura que en un local de Yby Pytá (interior del país) grupos armados vinculados al narcotrafico y al oficialismo están impidiendo ejercer el derecho al voto.

En el local electoral donde sufragó el expresidente Horacio Cartes, miembros de su equipo de seguridad arrojaron al suelo al periodista de ABC Color Brian Cáceres cuando el informador intentó hacer algunas preguntas al también presidente del Partido Colorado, a quien a finales de enero las autoridades de Estados Unidos sancionaron por considerarlo “significativamente corrupto”.

El Partido Colorado, el mismo del dictador Alfredo Stroessner (1954/89), gobierna el país casi de manera ininterrumpida en los últimos 70 años, con la única excepción del cura izquierdista Fernando Lugo (2008/12).