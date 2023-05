San Juan y Tucumán: claves en la decisión de Cristina Kirchner

Investigación Intento de asesinato a CFK: la ex secretaria de Milman fue a declarar "presionada"

El tema más candente era la reafirmación que había hecho el martes, en una carta “a los compañeros y compañeras”, donde sostenía su decisión de no ser candidata a ningún cargo en estas elecciones .

“Creo que en la gente hay comprensión de texto”, reflexionó, dando a entender que ya había sido lo suficientemente clara.

Aquel 6 de diciembre del 2022, luego del fallo del TOF 2 que la condenaba a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina habló del fallo proscriptivo, y mostró la seguridad de que tanto Casación como la Corte Suprema, en caso de que ella decidiera competir, actuarían rápidamente confirmando la sentencia.

Tanto en la carta como en la entrevista, Cristina agregó otro argumento para reforzar su decisión: los casos de San juan y Tucumán, donde la Corte Suprema decidió, a 5 días de los actos eleccionarios, suspenderlos observando las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur respondiendo a simples acciones de amparo.

"Basta con una cautelar para suspenderme", disparó, y agregó; “¿alguien tiene alguna duda después de lo que paso en San Juan y Tucumán?”, en relación a si la Corte Suprema de Justicia podría actuar velozmente impugnando su eventual candidatura de a la presidencia.

CFK, en la conversación, repasó varios temas que tienen que ver con la economía nacional, con su historia personal, el atentado del 1 de setiembre del 2022, El pedido de juicio político a la Corte en Diputados, y otros aspectos de la coyuntura nacional.

La política en TV

La Vicepresidenta destacó que hacía años que no estaba en un set de televisión y aseguró sobre otros dirigentes: "Es más fácil hacer política en los sets de televisión y también en los tribunales".

Opositores en Lago Escondido

Cristina Fernández de Kirchner apuntó directamente contra el Poder Judicial y aseguró que "no hubo castigo institucional por el viaje a Lago Escondido", en referencia al vuelo que compartieron jueces, fiscales y un ahora ex funcionario del Gobierno porteño, junto con directivos del Grupo Clarín.

Para explicar la inacción judicial, la Vicepresidenta además sentenció que "el Consejo de la Magistratura no mueve nada", en referencia al órgano que ahora preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. "Vienen por todo", sentenció.

Renegociar con el FMI

Cristina Fernández de Kirchner apuntó directamente contra el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aseguró que "la principal dificultad hoy es el FMI" y denunció: "El programa del Fondo es inflacionario".

Como ejemplo puso la condición impuesta por el Fondo de tener una tasa de interés positiva. "Cuando tenés una tasa de interés como tenemos, estás emitiendo".

En contraposición a este escenario inflacionario, se refirió a la inflación que existió durante su Gobierno: "Fue por la puja distributiva".

La Vicepresidente analizó la centralidad de la divisa estadounidense y afirmó: "La pasión por el dólar se desata por la reforma financiera en 1976".

"En esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa", aseguró CFK para explicar la centralidad de la divisa estadounidense en las crisis económicas argentinas. "Si necesitas dólares para producir y, además necesitas dólares para pagar la deuda, no alcanza", sentenció.

Por eso, pidió "revisar el acuerdo con el FMI" y llegar a "un acuerdo" para definir "cómo hacemos con los dólares para pagar la deuda y seguir produciendo". "Me sentaría con cualquiera", afirmó.

Además, agregó: "Las grandes empresas no pierden con la inflación".

Elecciones 2023, “atípicas, de tres tercios”

La Vicepresidenta describió cómo ve el actual escenario electoral. "Van a ser unas elecciones atípicas, unas elecciones de tercios. En 2019, fueron unas elecciones de techos, ahora, en cambio, son más importantes los pisos. Por eso, son tres tercios. Lo importante es entrar al balotaje", explicó.

"El nuevo tercio es por la bronca, por la frustración, sin dudas", agregó y aclaró: "Ahora, que me digan que por eso hay que volver al pasado, no. Eso no. Hay que proponer algo diferente. Es mentira que siempre estuvimos así.

La elección de Alberto Fernández

La ex presidenta recordó el contexto político en el que propuso la fórmula presidencial con Alberto Fernández. "Cuando elegí a Alberto, no se sabía si la CGT estaba con Macri o con el peronismo", afirmó y luego continuó: "Había que asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas. si había alguno que dudaba porque estaba yo, ya no lo hizo. Fue una buena estrategia", aseguró.

"Las decisiones no pueden ser juzgadas cinco años después, sino en el contexto en el que fueron tomadas", agregó y deslindó ese momento de la gestión presidencial que vino después. "Creo que en algunos advertí de algunos problemas", sostuvo.

El “perdón” a dirigentes que le hicieron una oposición brutal

La Vicepresidenta habló sobre su personalidad y afirmó: "No olvido cuando la ofensa es muy personalizada". Sin embargo, afirmó que no es rencorosa. "Si tuviera que hacer un archivo de los dirigentes, me quedo con Máximo, Wado, el Cuervo, pero el resto...", aseguró y agregó: "Los agravios prescriben a los seis meses en política".

Pero frente a las críticas que le suelen hacer por su personalidad, contó: "Poco antes de partir, Néstor me reconoció que no me bancan por ser mujer".

El día del intento de magnifemicidio

La ex presidenta habló sobre el intento de magnicidio que vivió el año pasado. "Por suerte no vi cuando me gatillaron", dijo y agregó: "Esto fue precedido por años de tapas, agresiones, absoluta deshumanización y por mi condición de mujer".

"La verdad pensaba que era imposible que eso me pase", sostuvo y contó que luego cambió muchos hábitos, especialmente en lo referido a su seguridad.

Sobre el atentado en sí, señaló que "no fue espontáneo" y sostuvo: "Pienso que hay algo más atrás". CFK sostuvo que "fue premeditado y financiado" y habló sobre las sospechas que pesan sobre Gerardo Milman.

"Aparece un diputado de la oposición, una suerte de Nostradamus moderno que sabía lo que iba a pasar", dijo, poniendo en duda los argumentos del líder macrista luego que un testigo asegurara que lo oyó pronosticar el atentado horas antes.

La salud de Florencia Kirchner

CFK se emocionó cuando habló de cómo la afectó en lo personal el atentado en su contra. Habló especialmente de su hija menor, Florencia "Mi hija está enferma, ella sí me necesita. Si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho, podría agravarse su enfermedad".

"El atentado me impactó mucho, pensar qué sería de Florencia si yo no estoy, sí es algo que me afecta humanamente...porque acá también hubo mucha deshumanización", afirmó.

Las denuncias de corrupción

La ex presidenta rechazó las denuncias de corrupción en su contra y afirmó: "A mí no me encontraron ni fondos blanqueados ni Panamá Papers". "Todo lo que tengo está en las declaraciones juradas, de toda la vida", agregó.

Quiénes tienen que “tomar la posta”

De cara a los próximos comicios, la Vicepresidenta aseguró: "La elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad. Hubo un tiempo en que los argentinos vivieron mejor". Y, ante la pregunta de qué rol jugará luego de desistir de una candidatura afirmó que es "una militante de la generación diezmada" y que su deseo es que "los hijos de la generación diezmada tomen la posta".

Qué medios lee Cristina Kirchner

La ex presidenta contó qué medios lee todas las mañanas y en qué orden: "Primero Página 12, luego Infobae, después La Nación y al final Clarín".

Según CFK ella "no ve las redes", aunque sí escribe en ellas "como forma de comunicación".

Los ataques: “Solo a Evita y a Perón como a mí”

La Vicepresidenta habló sobre los constantes ataques que recibió durante sus mandatos y tras sus Gobiernos: "Nunca vi que se ataque a un dirigente de Argentina como a mí...quizás solo comparable a la agresividad que enfrentaron Perón y Evita".