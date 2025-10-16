jueves 16 de octubre 2025

Grave

Salta: balearon la camioneta del candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey

La camioneta en la que viajaba el candidato del peronismo en Salta fue baleada entre Orán y Anta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de una campaña electoral cada vez más crispada, un episodio de violencia sacudió este jueves la escena política salteña. La camioneta en la que viajaba el exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue baleada mientras se desplazaba por la ruta provincial N° 5, entre las localidades de Orán y General Pizarro, en el departamento Anta.

image

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.50 de este jueves 16 de octubre, cuando Urtubey regresaba de actividades de campaña. Pasadas las 17 horas, el exmandatario radicó la denuncia formal en la Comisaría N° 9 de San Lorenzo, donde dejó constancia del ataque.

En el escrito se señaló que "de un momento a otro sufrió un impacto de bala" en "la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana".

En la camioneta viajaban otras dos personas, ninguna resultó herido, a pesar de que una se encontraba del lado del impacto. En la denuncia se manifestó que el impacto fue claramente provocado por un arma de fuego. “El hecho fue ocasionado por un disparo de arma y no fue un simple proyectil”, remarcaron.

Desde el entorno del candidato calificaron lo ocurrido como un “hecho grave e inaceptable”, por lo que tampoco se descarta que pudiera tener motivaciones políticas, dado el contexto electoral y la alta exposición pública de Urtubey en los últimos días.

Fuentes policiales informaron que ya se inició una investigación para determinar el origen del disparo y esclarecer si se trató de un ataque directo o de un hecho aislado. Sin embargo, el episodio generó alarma y repudio transversal de diferentes sectores políticos, que exigieron garantías de seguridad en la recta final de la campaña.

