Rubén Uñac: "Este es el desafío más importante de mi vida"

Contó que comenzó el día trabajando con su equipo de trabajo, “hace 30 años que me dedico a esto, he recorrido toda la provincia, ha sido una campaña donde nos hemos complementado muy bien con Cristian y con Sergio tratando de recorrer cada rincón en esta campaña corta e intensa; en todos lados me comprometí a buscar el bienestar de los sanjuaninos”, expresó.

Sobre la decisión de su candidatura contó que una vez que la Corte Suprema lo inhabilitó a Sergio Uñac como candidato, el gobernador se reunió con dirigentes, diputados, intendentes y militantes, de ahí surgió el nombre de Rubén y luego se lo comunicaron. “Lo tomé como un gran desafío, creo que es el más importante de mi vida política”.

Contó que hoy San Juan es una provincia con tres atributos fundamentales: transparencia, equilibrio fiscal y seguridad jurídica.

“Soy parte de este gobierno y he participado en la construcción de este modelo. En todos lados nos han recibido muy bien, con mucho respeto, tanto de los simpatizantes como los que no simpatizan porque el sanjuanino es respetuoso”, observó el candidato a gobernador. “Soy parte de este gobierno y he participado en la construcción de este modelo. En todos lados nos han recibido muy bien, con mucho respeto, tanto de los simpatizantes como los que no simpatizan porque el sanjuanino es respetuoso”, observó el candidato a gobernador.

Luego, respondiendo siempre sobre distintas cuestiones, aseguró que “con Sergio somos muy parecidos, los dos somos abogados, hemos hecho política toda la vida, pero no somos lo mismo. Y con Gioja también hemos trabajado juntos, fui su vicegobernador y compartimos la misma pasión política”.

Agregó que en la mañana se levantó temprano para empezar a trabajar con su equipo y que muchos colegas senadores lo llamaron para saludarlo y desearle el mejor resultado.

Sobre la candidatura de Sergio Massa como presidente aportó que le parece muy buena “porque significa la unidad que es lo que los gobernadores pedían, unidad y federalismo, y eso significa esta lista”.

Antes de ir a hacer fila para votar, el senador alentó a los sanjuaninos y sanjuaninas a concurrir a las urnas. “Que vengan a votar porque se define el presente y el futuro de San Juan, tenemos los mismos intereses, objetivos comunes, y es necesario que participemos”, dijo.

Y agregó: “La provincia hoy tiene paz social, que no es poco, hay problemas que se siguen gestionando y tenemos un gran gobernador hasta el 10 de diciembre, hoy tenemos la mejor expectativa”.

Contó que en la tarde se reunirá con Sergio Uñac y Cristian Andino, candidato a vicegobernador, y colaboradores a esperar los resultados.

Luego, en la mesa 1413, el senador emitió su voto, acompañado de dirigentes pocitanos como el intendente Armando Sánchez, el ministro Fabián Aballay y el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. Al salir, se refirió a la campaña.

"He vivido una campaña intensa porque ha sido corta"

Rubén recordó a su padre, Joaquín Uñac y entre lágrimas comentó: "Nos está ayudando, siento que lo tengo a mi derecha. Es una alegría enorme".