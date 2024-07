Romina Rosas en carrera para conducir el PJ de San Juan, el desafío de salir del "Uñac-Gioja" y reflexiones sobre el machismo

"Yo estoy diciendo que quiero ser, pero no porque esté diciendo aquella no puede ser. Es más, el planteo en algún momento lo hicimos en líneas generales que una mujer en este contexto podría dirigir y conducir el peronismo por la simple razón de que hoy quienes están en la vereda de enfrente, estas políticas insensibles, de ajuste y demás, con mayor fuerza, son las mujeres. En estos escenarios, ¿no? Entonces, planteado desde ese lugar, yo creo que las mujeres también acompañan. Es como que hay que quitarle también esta suerte de cosa extraordinaria. Debe ser común y cotidiano que una mujer pueda decir yo quiero ser", argumentó Romina Rosas. La intendenta de Caucete dijo en voz alta que quiere conducir el Partido Justicialista local, en medio del clásico tironeo entre los dos hombres fuertes del peronismo local que son Sergio Uñac y José Luis Gioja.

image.png

Uñac es el actual presidente y viene reuniéndose con los dirigentes departamentales y no solo hay diferencias con los nombres de la futura conducción sino también con el calendario, porque el uñaquismo tiene la idea de hacer elecciones partidarias en agosto pero el giojismo quiere que sean en octubre.

Rosas puso en contexto su candidatura a presidir el PJ de San Juan. Habló de cómo quedó parado el PJ tras las derrotas nacional y provincial de 2023. "Se ha hecho autocrítica, a lo mejor no la que el militante espera. Creo que también eso hay que ponerlo sobre la mesa. Nos falta mucho que corregir, lo hemos aprendido de todos los errores cometidos durante este tiempo, pero hay que reescribir de vuelta y en ese reescribir de vuelta también se ve el resultado de la autocrítica. Entonces creo que hay algunas cuestiones necesarias para reescribirlas de vuelta, las lógicas y las prácticas que nos han venido acompañando".

Analizó que "esta otra realidad profunda de la Argentina, en otro contexto, no es la misma que hoy en la Argentina y en la provincia. No ser gobierno también marca otra posición que el peronismo tiene que tener, que es el de ser oposición, responsable, de cara a lo que viene, en una construcción de provincia distinta, pero siempre pensando en qué podemos aportar y qué podemos corregir".

En particular, la dirigente caucetera analizó que "yo creo que hay varias cuestiones que se han acumulado como parte de un proceso. Las elecciones en el 2021, las nacionales, ya tuvieron como una luz de alerta que veníamos en una falta de sintonía. Yo siempre digo que nos faltó volver a leer lo que la realidad y lo que la ciudadanía nos pedía. Es como que desconectamos en algún momento y de ahí el más comenzó como un ciclo distinto. Yo creo que eso no lo pudimos ver a tiempo y comenzaron a suceder estas cuestiones, sumado a enfrentamientos propios que son de público conocimiento. Internas, que van desgastando este proceso necesario de reconstruirse y volver a presentarse en la realidad".

Entre Uñac y Gioja

Rosas profundizó lo que piensa de la puja entre Uñac y Gioja. Diferenció: "No hay lista de unidad. Es lista única", dijo. Y respondió sobre si es honesta la amistad entre Uñac y Gioja o es por conveniencia que "no es amistad. Creo que sí es honesto el ánimo y la necesidad de un encuentro, de un acuerdo, de poder arreglar diferencias momentáneamente para poder sortear una dificultad mayor".

Para Rosas, la "conveniencia" del acercamiento entre los dos ex gobernadores "tiene que ver solamente con lo personal, tiene que ver con lo sectorial, pero sí tiene que ver necesariamente con el movimiento". Y advirtió: "Hoy no estamos en condiciones de internas. No hay lugar para internas en este contexto. Lo que decimos es que en este acuerdo o en este arreglo o en esta conveniencia tiene que haber más sectores y más voces. Eso es, creo, el punto de inflexión que ha permitido también que algunas otras voces se alcen en el medio de toda esta suerte de buenas relaciones".

¿Hoy su conductor político sigue siendo Sergio Uñac? La intendenta respondió que "sí, por supuesto. Como en su momento también lo fue José Luis, yo he sido parte de ambas conducciones. En su momento, cuando conducía José Luis, formaba parte de la conducción de José Luis. Los peronistas somos orgánicos, somos verticalistas, sumamos donde tenemos que sumar".

Pero inmediatamente aclaró que "hoy se está abriendo otro escenario, que tiene que ver con otra realidad del peronismo, con instancias que, creo yo, tienen que ser superadoras de estas dos dirigencias, no porque sean mejores ni peores, ni más allá, ni más acá, digo, superadoras en cuanto a los tiempos que nos acompañan".

Advirtió que "creo que eso es lo que disgusta, ese acuerdo de pocos, y que no se transforme en el acuerdo de la mayoría. Estamos en busca de que se pueda también lograr romper con eso y decir este acuerdo tiene más voces. No tiene sólo dos voces".

Y sostuvo que "yo lo he planteado de esa manera, lo he dicho de esa manera también, la necesidad de recambio generacional y de género también, que aporte una nueva mirada al peronismo y que también genere cercanía y que utiliza esa nueva conexión con la ciudadanía".

image.png

Para Rosas "tenemos que comenzar a reconstruir esa relación entre partido y sociedad, que es lo que le toca al peronismo hacer ahora".

El machismo y el peronismo

¿Es muy machista el peronismo?, se le consultó a Rosas, que es una dirigente con perfil alto dentro del PJ sanjuanino. "Yo creo que hemos logrado atravesar ese proceso de machismo cerrado. Quedan algunas cuestiones, algunas puertas por abrir como parte de esos escenarios".

Y analizó que el PJ sí aceptaría una mujer como presidente. "Yo creo que el peronismo sí, a veces lo que cuesta es a algunos dirigentes, pero creo que esas cosas tienen que ir cambiando también. Creo que también tenemos que abrir el juego, la horizontalidad es válida en esta suerte de acuerdo, en esta suerte de unidad, por decirlo de alguna manera, tiene que horizontalizarse un poco más el proceso. Esto lo sabe Sergio, y lo sabe José Luis seguramente...", disparó.

"Yo no veo por qué tiene que ser tan alarmante. Hay que dejar de escandalizar que una mujer pueda decir 'quiero ser' en un ámbito donde a lo mejor todos fueron hombres", dijo Rosas.

Además, la jefa comunal analizó los apoyos de sus pares en su carrera por llegar a conducir el PJ, cuando se habla de que uno de ellos proviene de la ex ministra de Hacienda, Marisa López. "Las compañeras todas apoyan a las mujeres. No te puedo decir que Marisa apoya a Romina Rosas o a cualquiera. Pero las mujeres apoyamos a las mujeres. Entendemos que tenemos preferencias, que podemos venir de sectores distintos. Es más, yo estoy diciendo que quiero ser, pero no porque esté diciendo aquella no puede ser", sentenció.

Y aclaró que "cada uno lo mira desde su sector y desde su lugar, ¿no? Pero sí puedo decir que las mujeres no estamos pidiendo permiso. Las mujeres estamos avanzando, y no por una cuestión de ser mujeres. Esto de decir la intendenta o el intendente, no cambia que la mujer sea la que esté al frente. A nosotros nos gusta más decir intendenta, por supuesto, por una cuestión significativa".

Sobre el rol femenino agregó que "lo que tenemos que ver es que si las mujeres están queriendo ser, no tiene que ver con una cuestión de ser mujeres, tiene que ver también con que sienten capaces, con que hay capacidad, con que hay legitimidad, hay acompañamiento de las bases, hay posibilidades porque también han ocupado y ocupan lugares de poder. Todo eso es parte de la realidad de las mujeres. Entonces, el permiso, digo, este que dice, no, hay que pedir permiso para ser... No, en mi caso no he pedido permiso".

Mirá la entrevista completa acá: