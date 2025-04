Rodríguez Larreta se sinceró sobre el debate porteño: "Fue un...

Durante su exposición, el ex jefe de gobierno de la Ciudad reivindicó sus gestiones de 2015-2019 y 2019-2023 y reveló lo que le comentan los vecinos en sus recorridas de campaña para estos comicios de legislador del 18 de mayo.

"Me dicen 'volvé', 'la ciudad está rota', 'está sucia', 'te extrañamos', es lo que escucho en la calle", sostuvo en el marco de su ruptura con el PRO y sus críticas a la actual gestión porteña de Jorge Macri, que lo llevaron a presentarse como candidato a legislador por fuera del partido amarillo.

image.png

También salió a responder críticas que le hizo el presidente del PRO, Mauricio Macri, quien consideró que su candidatura es funcional al kirchnerismo.

"Le contesto que durante 16 años le ganamos al kirchnerismo, le ganamos siempre. Yo sólo no me fui, se fue la Coalición Cívica. ¿Van a decir que (Elisa) Carrió es funcional al kirchnerismo? El radicalismo también se fue. ¿Es culpa mía? Preguntémonos por qué se fueron. Estamos buscando el problema en otro lado, si se pierde la Ciudad hay un solo motivo que es que la gestión está mal", sostuvo el ex alcalde.

Sobre por qué Juntos por el Cambio se desintegró, Rodríguez Larreta sostuvo que "no se manejó bien el proceso de 2023".

"Ganamos la elección en la provincia en 2021 al peronismo unido con (Diego) Santilli que lo puse yo de candidato. Después hubo una situación interna. Además estaban primando en el mundo posiciones extremas, antisistema, con outsiders", lo cual en Argentina potenció las chances de Javier Milei, explicó.

Previamente, en la red social X, Rodríguez Larreta afirmó que además de "olor a pis", la Ciudad ahora tiene "olor a miedo", porque "no hay policías en la calle", y la consecuencia es que "nos parecemos cada vez más al Conurbano".

"La Ciudad no está bien, los porteños nos merecemos más. Ahora hay olor a miedo. No hay policías en la calle. Nos parecemos cada vez más al Conurbano", escribió Rodríguez Larreta en su cuenta de X.

Tras participar del debate televisivo de los 17 principales candidatos a legislador porteño, el ex jefe de Gobierno dijo en tono autocrítico: "Ustedes ya me conocen, no soy bueno para dar discursos ni para hacer actos políticos. Lo reconozco".

Tal como expresó en el debate de anoche, reiteró que quiere "volver a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", y manifestó que su perfil es "de hacer. Lo mío es la gestión, el método".

"Me dicen robot, alien. Me cargan con que vengo de otro planeta. Nunca prometí ni anuncié obras que no hayamos concretado. Lo demostré en todos mis años de gobierno: obra que se anuncia, obra que se hace", recalcó y resaltó: "Yo no prometo, cumplo".

Más adelante insistió en que "la Ciudad no está bien, los porteños nos merecemos más", y disparó contra la ausencia de obras públicas de relevancia desde que asumió Jorge Macri en diciembre de 2023. "Pasaron 500 días y hay cero obras", enfatizó.