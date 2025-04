Chicanas y fuertes cruces: El debate entre candidatos a la Legislatura porteña

Cabe señalar que Vanina Biasi del FIT-U no pudo presentarse al debate debido a una neumonía bilateral agudo, por lo que Bonfante, quien la sigue en la lista, ocupó su lugar.

Las propuestas legislativas

La encargada de abrir el debate fue Lospenatto, quien planteó que viene “a ofrecer toda mi experiencia legislativa para hacer que las cosas sucedan. Nuestras propuestas son muy concretas, todas con un solo objetivo: que los porteños podamos vivir cada vez mejor” y anticipó que una de sus prioridades será avanzar con un programa de empleo para mayores de 50 años. “Vamos a bajar impuestos a los que contraten a mayores de 50 años. Quedarse sin trabajo después de los 50 no puede ser una pesadilla, para nosotros los mayores no son descartables”, señaló.

También buscará fomentar una propuesta de vivienda joven, con créditos para menores de 35 años, y otras iniciativas para endurecer las penas contra los trapitos; entre otros proyectos.

Además, Lospennato se despegó de Rodríguez Larreta y aseveró que sus dichos no condicen con lo que defiende el Pro. “Horacio se fue del partido, lo abandonó. En esta elección compite contra el Pro y eso es una lastima”, señaló.

Al mismo tiempo que apuntó contra Adorni. “Manuel me cuesta verte ahí, sos un buen vocero. Escucharte decir que ustedes le ganan al kirchernismo, cuando nosotros durante nueve elecciones seguidas le ganamos al kichnerimo fuimos nosotros. Si hay una fuerza antikirchnerista somos nosotros”, completó.

A su turno Oliveto Lago afirmó: “con el corazón les quiero decir que una de las diferencias más profundas que tuve con el Pro en el último tiempo, es que no estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que están viviendo los jubilados en la Ciudad. Esto no es un tema menor, a veces por política se termina acompañando políticas que no tienen nada que ver con lo que la ciudadanía necesita”.

“Vamos a estar acompañando a los chicos, apoyando la Ley de Educación. Hablando del bullying, de la ludopatía. Vamos a seguir trabajando por la seguridad”, enumeró entre otras iniciativas.

Luego fue el turno de Abal Medina, quien aseveró que no tiene “dudas de que los desastrosos problemas que está teniendo la Ciudad obedecen a la destroza gestión de Jorge Macri y a la motosierra de Javier Milei. La ciudad más rica de la Argentina tiene hoy a casi un tercio de su población sumida en la pobreza e indigencia, la desocupación aumento un 50%”.

“Nosotros desde la Legislatura podemos hacer una ciudad más segura, justa y productiva. En primer lugar, proponemos la integración general de los barrios populares, para la seguridad del conjunto de los porteños, sostuvo y enumeró otras iniciativas como mejoras para trabajadores de aplicaciones y el fomento del desarrollo productivo del distrito.

Después de que Caruso Lombardi lo acusara de formar parte del gobierno de Alberto Fernández, Abal Medina lanzó: “nunca fui parte de ese pésimo gobierno de Alberto Fernández y sentí lo mismo que vos, me molestó mucho lo que dijo. Nuestra ciudad no es opulenta, es una ciudad profundamente desigual”.

Por su lado, Levy planteó que “por fin hablamos de los problemas que nos importan a los porteños. En Evolución tenemos prioridades claras: salud, educación, seguridad y vivienda… ahora sumamos limpieza porque mientras el Pro habla de las grandes obras de la Ciudad, no pueden ocuparse ni de la basura”.

“En seguridad, en vez de tótems que no conoce nadie, proponemos paradas seguras. La educación no es prioridad en la Ciudad, después de 16 años de gobierno del Pro, somos el único distrito del país que no tiene una ley de educación, debería darles vergüenza”, siguió mientras enumeraba otros proyectos.

Luego apuntó con dureza contra Rodríguez Larreta. “Horacio yo te voté y me decepcionaste, de hecho, me resulta raro verte como legislador a vos que siempre sos una persona de la gestión. Siento que tu candidatura es parte del enfrentamiento con los Macri, porque la verdad es que estuviste un año y medio callado. Vos trajiste a Jorge Macri del conurbano… Nosotros defendemos a la Ciudad, gobierne quien gobierne”, sentenció.

A su turno, Koutsovitis remarcó que desde Confluencia quieren “discutir en que se gasta el presupuesto. La verdad, ¿Quién no estaría de acuerdo con esto? ¿Quién no estaría de acuerdo con terminar con las privatizaciones de la Costanera y transformarla en un parque 100% público? ¿Quién no estaría de acuerdo en terminar con la convivencia entre el poder político y el poder económico que vienen saqueando a la Ciudad desde hace décadas?”.

Por lo que planteó como sus principales propuestas terminar con la pauta oficial y crear una justicia “vecinal y comunitaria” y prohibir la venta de tierra pública. También propuso una nueva forma de Gobierno “la democracia participativa”.

Koutsovitis también arremetió contra el ex jefe de Gobierno porteño: “Larreta estoy alucinada con que quieras volver, sos el mayor responsable del saqueo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Así como enumeraste obras, yo te enumero muchas otras: privatizaste 500 hectáreas de tierra pública, 150 eran espacios verdes públicos; vendiste parte del Parque de la Ciudad; entre otros”, lanzó.

Al momento de tomar la palabra, Zubriggen afirmó: “quiero hablarles de algo que el resto de los políticos no hablan porque no saben como resolverlo: el empleo. El empleo en la Ciudad escasea, hubo una reforma del empleo, que viene emparejado con la cuarta revolución industrial. Queremos avanzar con una ley para que los niños y jóvenes se capaciten desde ahora para los empleos del futuro; también queremos una capacitación masiva en tecnología”, entre otras propuestas como alquiler joven. También propuso una ley para que en CABA estén subsidiados los medicamentos para adultos mayores.

Luego fue el turno de Yamil Santoro, quien planteó que es “el único candidato con 100 proyectos de ley, para resumir, están orientados en la reducción de impuestos, terminar con cartoneros y trapitos, dejar de normalizar las villas… Quiero decirles que tengo una bronca desde que arranco la campaña, parece que los candidatos precedentes no tienen la más mínima idea de a que se están candidateando a jefe de Gobierno”.

“De hecho, Larreta dijo ‘lo mío es la gestión’, Horacio esta es una elección legislativa, ¿para qué te candidateas? Yo no sé si saben lo que es el laburo parlamentario porque proponen cosas que no son competencias de la Legislatura o si, peor, si te toman de boludo”, siguió.

Después de que Zubriggen lo acusara de haber copiado la impronta de Unión por la Patria para su lista, Santoro lanzó: “Mila lo de copiar fue una estrategia de marketing, se ve que te quedaste en el tiempo por eso sos nacionalista, porque el siglo XXI eso está un poco demodé. Pensas con una mente del pasado”.

Más adelante fue el turno de Bonfante de presentar sus iniciativas, quien expresó que no sabe “si este debate va a servir para algo, escucho a los candidatos y todo me parece una puesta en escena, un show y se picantean en las redes. Pero como dice Myriam Bregman, hoy picantes es ser un jubilado e ir a la marcha los miércoles. A la hora de lo importante, a la hora de los bifes, votan todos lo mismo”.

“Yo le pregunto a la gente, ¿qué tipo de oposición quieren en la Ciudad? En la Legislatura se votaron privatizaciones de tierras y más de 300 fueron con apoyo del peronismo. A nosotros ya nos conocen, tenemos los mismos colores, identidad y valores”, completó.

Luego de que Levy y Yamil Santoro lo interpelaran por los dichos antisemitas de algunos dirigentes del FIT, Bonfante explicó: “les molesta que defendamos al pueblo palestino del genocidio que está teniendo en este mismo momento en la franja de Gaza. Eso no es antisemitismo, me parece muy grave que se use ese término para no decir lo que está ocurriendo en la franja de Gaza”.

En tanto el libertario Marra señaló que viene “a traer propuestas en todo lo que tiene que ver con la inseguridad. En la Legislatura se debate el Código Contravencional, que se dedica a los pequeños delitos. Tenemos que poner el enfoque en terminar con ciertos actores que están en la vía pública y nos ponen en riesgo constante, por ejemplo, los fisuras que andan borrachos y drogados por la calle; por eso vamos a poner una contravención para que no puedan estar actuando de manera sospechosa constantemente y dormitando en la calle. También vamos a ir contra los trapitos”.

“Espero que me acompañen porque quiero una ciudad que tenga libertad y para eso se necesita orden”, sentenció.

Además, le respondió a los peronistas y trotskistas que cuestionaron sus propuestas. “Yo sí estoy preocupado por la gente que está en la calle y estoy aplicando políticas para solucionar los problemas. Ustedes viven de ellos, fomentan constantemente la pobreza y la romantizan”, remarcó.

Mientras que Leandro Santoro subrayó que “Buenos Aires está mal y lo sentimos todos, esta más sucia, más degradada. Ponemos como ejemplo el tema de la basura porque nos parece paradigmático, el contrato de la basura es el más importante y representa el 7% del Presupuesto. Ahora, limpiar la CABA sale cuatro veces más caro que limpiar la ciudad de Madrid, entonces deberíamos preguntarnos que pasa con ese contrato”. Por lo que pidió controlar a las empresas que se dedican a la limpieza del mismo modo en que se lo hizo con las grúas.