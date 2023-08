Referentes opositores se manifestaron en redes tras el crimen de Morena Domínguez

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , sostuvo que "no hay palabras para tanto dolor". "Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla", aseguró en Twitter.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1689337102180208642%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689337102180208642%7Ctwgr%5E716a384c95326d5263398b036344e66c7ee37e05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fpolitica%2Freferentes-de-la-oposicion-expresaron-su-pesar-por-el-crimen-de-morena&partner=&hide_thread=false No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 9, 2023

Su rival en las PASO de la principal coalición opositora, Patricia Bullrich, se expresó en la misma sintonía y remarcó que "esto no da para más". "Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible", sentenció.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1689324276418060302%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689324276418060302%7Ctwgr%5E716a384c95326d5263398b036344e66c7ee37e05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fpolitica%2Freferentes-de-la-oposicion-expresaron-su-pesar-por-el-crimen-de-morena&partner=&hide_thread=false Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 9, 2023

El gobernador de Jujuy compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, también se declaró "profundamente dolido por la muerte de Morena" y expresó todo su "apoyo a sus seres queridos". "El pueblo quiere vivir con justicia y en paz", agregó el presidente del Comité Nacional de la UCR a través de su cuenta de Twitter.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGerardoMorales%2Fstatus%2F1689338562670403585&partner=&hide_thread=false Estoy profundamente dolido por la muerte de Morena. Todo mi apoyo a sus seres queridos. El pueblo quiere vivir con justicia y en paz. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 9, 2023

En tanto, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, consideró que "no hay palabras para describir la angustia y el dolor ante una nueva aberración y brutalidad por parte de los delincuentes que no tienen límites en nuestro país".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fluispetri%2Fstatus%2F1689336926367608833&partner=&hide_thread=false No hay palabras para describir la angustia y el dolor ante una nueva aberración y brutalidad por parte de los delincuentes que no tienen límites en nuestro país. Mis condolencias a la familia y amigos de Morena. — Luis Petri (@luispetri) August 9, 2023

También el precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau se hizo eco del salvaje asesinato de Morena, y anunció que a raíz de la conmoción que atraviesa a la sociedad por este hecho decidió suspender el acto de campaña que iba a encabezar en la tarde de este miércoles en Parque Centenario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGugaLusto%2Fstatus%2F1689328270863380480%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689328270863380480%7Ctwgr%5E716a384c95326d5263398b036344e66c7ee37e05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fpolitica%2Freferentes-de-la-oposicion-expresaron-su-pesar-por-el-crimen-de-morena&partner=&hide_thread=false Debido al aberrante crimen que nos conmueve a todos, resolvimos suspender el mensaje final y toda la actividad de campaña que teníamos prevista para hoy a las 17h en Parque Centenario. Acompañamos en este doloroso momento a la familia y amigos de Morena. — Martín Lousteau (@GugaLusto) August 9, 2023

"Acompañamos en este doloroso momento a la familia y amigos de Morena", enfatizó el senador nacional de la UCR y líder del espacio Evolución.

Por su parte, el precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio Diego Santilli reclamó a la Justicia que "actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegosantilli%2Fstatus%2F1689335335551959040&partner=&hide_thread=false Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena. Seamos muy respetuosos del dolor y le pido a la justicia que actúe rápidamente para encontrar a estos asesinos para que les caiga todo el peso de la ley. — Diego Santilli (@diegosantilli) August 9, 2023

"Siento una enorme tristeza y le envío las condolencias a la familia y seres queridos de Morena. Seamos muy respetuosos del dolor", añadió.

Cristian Ritondo también expresó su solidaridad y "acompañamiento a la familia y amigos de Morena". "Me niego a la resignación de poder construir un país normal donde podamos vivir y desarrollarnos en paz. Tenemos la obligación y la responsabilidad de volver a dar la pelea contra los delincuentes cuanto antes", expresó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcristianritondo%2Fstatus%2F1689333564859469824&partner=&hide_thread=false Mi acompañamiento a la familia y amigos de Morena. Me niego a la resignación de poder construir un país normal donde podamos vivir y desarrollarnos en paz. Tenemos la obligación y la responsabilidad de volver a dar la pelea contra los delincuentes cuanto antes. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 9, 2023

La diputada nacional de la UCR Karina Banfi reclamó "justicia por Morena" y por "cada víctima de inseguridad", en tanto que envió sus condolencias a "la familia, compañeros de escuela y sus maestros".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKBanfi%2Fstatus%2F1689308922312531969&partner=&hide_thread=false Morena tenía 11 años. Acompaño con todo mi corazón a su familia, sus compañeros de la escuela y sus maestros. A todos nosotros nos invade mucha tristeza y dolor. Pedimos justicia por Morena, exigimos justicia para cada víctima de inseguridad. — Karina Banfi (@KBanfi) August 9, 2023

Quien dio la nota desentonando parcialmente con el sentido de los mensajes de sus compañeros de ruta en la coalición opositora fue el diputado nacional Martín Tetaz, que se manifestó en desacuerdo con la decisión de que "los candidatos suspendan la campaña" a causa de este acontecimiento trágico.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmartintetaz%2Fstatus%2F1689340387486314496%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689340387486314496%7Ctwgr%5E716a384c95326d5263398b036344e66c7ee37e05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fpolitica%2Freferentes-de-la-oposicion-expresaron-su-pesar-por-el-crimen-de-morena&partner=&hide_thread=false No estoy de acuerdo con que los candidatos suspendan la campaña. Estamos atrapados entre dos tragedias; la economía y la inseguridad. El crimen de Morena exige que @Kicillofok de la cara y que los que se postulan expliquen cómo piensan resolver el problema para que no se repita. — Martin Tetaz (@martintetaz) August 9, 2023

"No estoy de acuerdo con que los candidatos suspendan la campaña. Estamos atrapados entre dos tragedias; la economía y la inseguridad. El crimen de Morena exige que @Kicillofok de la cara y que los que se postulan expliquen cómo piensan resolver el problema para que no se repita", tuiteó.