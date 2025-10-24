viernes 24 de octubre 2025

En redes

Reclaman por la detención de una bailarina durante una marcha contra la minería en Mendoza

La artista Liza Rule Larrea, reconocida por su participación en los actos del Bicentenario, fue detenida durante una manifestación contra el Proyecto San Jorge. Denuncian que fue golpeada y privada de su libertad sin imputación formal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-24 at 9.15.49 PM

Liza Rule Larrea, reconocida bailarina que alcanzó notoriedad en 2010 al representar La Patria en vuelo durante los actos por el Bicentenario, fue detenida en Mendoza mientras participaba de una manifestación en rechazo al Proyecto San Jorge, una iniciativa de explotación de cobre en el departamento de Las Heras.

Militante del PTS y de la agrupación HIJOS, Rule Larrea fue arrestada el jueves por la noche durante una marcha ambiental. Según denunció la diputada Myriam Bregman, la artista “fue golpeada por un comisario vestido de civil y encerrada ilegalmente dentro de la Legislatura Provincial”, lo que calificó como “un hecho de una gravedad inédita”. La legisladora agregó que la manifestante fue trasladada a una comisaría y permanece detenida “sin que se le haya informado ninguna imputación”.

En un audio grabado en el momento del arresto, Rule Larrea relató: “Nos agarraron al azar, nos golpearon. Estoy esposada en un patrullero en el Polo Judicial”.

Junto a ella también fue detenido Martín Iglesias, otro manifestante y ex empleado de la Municipalidad de Maipú, despedido en abril de este año.

De acuerdo con testigos, la movilización se desarrollaba de manera pacífica hasta que intervino la policía, lo que derivó en forcejeos y el uso de gas pimienta.

El Proyecto San Jorge es impulsado para la extracción de cobre en la zona cordillerana y ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones ambientalistas y por la Universidad Nacional de Cuyo, que advirtió sobre los posibles impactos ecológicos y el uso intensivo de agua que implicaría su puesta en marcha.

Temas
