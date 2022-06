Sabe de moda, de yoga y de aviones: quién es el nuevo líder de la Cámara de Comercio de San Juan

También es profesor de yoga, de ahí el nombre de su boutique: "Mi negocio tiene un nombre en sánscrito, que significa 'deber hacer', 'acción correcta', es una forma de trabajar", aseguró.

leonardo borgogno 2.jfif Leonardo Borgogno, dueño de una conocida tienda de ropa femenina, es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Además, se definió: "me considero un tipo ejecutivo, no solo sos empresario sino que en el negocio sos el electricista, el cadete y el que hace negocios", dijo. Además, se definió: "me considero un tipo ejecutivo, no solo sos empresario sino que en el negocio sos el electricista, el cadete y el que hace negocios", dijo.

Borgogno fue elegido como líder en una asamblea que se dio este martes donde la Cámara de Comercio de San Juan definió un nuevo directorio, con caras conocidas y otras no tanto. "La verdad que Hermes es un tipo con capacidades extraordinarias y lo acompañé varias veces estoy muy agradecido a él", indicó sobre su rol hasta ahora como vice,

Respecto del nuevo desafío, analizó que "principalmente lo que hemos estado analizando es buscar la unión de los comerciantes que estamos muy dispersos y al estar unidos es logra más. Quiero atraer a esos comerciantes que por algún motivo se fueron y creo que no es que no se sentían representados, pero es difícil si no estás dentro del directorio entender las decisiones".

Y profundizó, teniendo en cuenta la aparición de nuevas entidades que agrupan a comerciantes en la Provincia, que: "la idea es impulsar acciones y promociones, asesorar en gestiones, hacerlo de una manera que el directorio sea más amplio, que haya más voces, va a ser más difícil ponernos de acuerdo pero vale la pena".

El flamante líder de los empresarios de comercio dijo que ya tiene relación con el gremio Centro Empleados de Comercio, que lidera Mirna Moral. "En algún momento nos hemos juntado con el gremio, a firmar algún convenio. Pero estamos en el mismo barco, los dos dependemos de lo mismo y no tiene sentido estar enfrentados", opinó. Dijo que buscará tener una "relación fluida" con el sindicato y sobre los temas espinosos que están al día como la idea de que los negocios abran los feriados y los fines de semana largos que atraen turistas, prefirió la cautela: "eso es un tema que no se puede decir nada en este momento, tengo que ponerme al día y deberá ser un consenso".

Quiénes son los demás miembros del directorio

En la Cámara de Comercio de San Juan se hizo una asamblea eligiendo sus representantes. Borgogno dijo que aún no están en funciones. "Estamos esperando que Personería Jurídica dé el OK, entraría en funciones cuando esté todo aprobado". Estos son todos los integrantes del nuevo directorio.

Presidencia: Leonardo Borgogno

Vice Presidencia: Jack Jason, de Papelería Salomón, ya estaba en la comisión.

Secretario: Hermes Rodríguez, estaba como presidente.

Pro Secretaria: Mónica Zimmermann, de la famosa óptica, no era de la comisión.

Tesorero: Alberto González, dueño de Calzados Alberto, fue presidente antes que Hermes.

Pro Tesorero: Silvia Yafar, de la agencia de turismo, ya estaba e incluso representaba al Centro en CAME.

Vocal Titular 1º: Eduardo Grossi, de la joyería estaba antes que González, es "de los históricos".

Vocal Titular 2º: Valentín Hernández, representa a Café América y ya estaba.

Vocal Titular 3º: Silvina Pontoriero, de Farmacia San Pantaleón, es nueva.

Vocal Titular 4º: Mauricio Mesquida de Calzados Argentinos, es nuevo.

Vocal Titular 5º: Valeria Panella Barud, dueña de una tienda de ropa de dama, es hija de un histórico, Alejandro Panella, empresario del rubro textil.

Vocal Suplente 1º: Ivana Olivieri, de marmolería La aguilana, es nueva.

Vocal Suplente 2º: Saúl Saidel, histórico dirigente, de rubro agencias de viaje.

Vocal Suplente 3º: David Alberto González, dueño de una zapatería.

Vocal Suplente 4º: Diego Francisco Allende, de Ana Allende Trust.

Vocal Suplente 5º: Jorge Atencio, de Jorge Sport.