Quién es la nueva diputada sanjuanina que asumirá de carambola

En rueda de prensa, Orrego se refirió a la elección de Fernández para su gabinete: "en principio, Gustavo es un hombre que viene trabajando arduamente y el que me ha acompañado a todas las reuniones que he tenido con todo el sector privado y en lo particular con la producción".

Agregó el gobernador electo que Fernández "es de una de aquellas personas que viene no de ahora, sino desde hace tiempo, trabajando conmigo y conoce a pleno el sector y ha tenido las reuniones conmigo absolutamente con todas las cámaras. Así que, creo en Gustavo y creo que Gustavo tiene el compromiso para estar ahí y bueno, por supuesto, ha dejado ese lugar de confort para pasar a un lugar donde se trabaja, no que no va a ser los diputados, pero donde trabaja permanentemente con todos los sectores. Así que lo va a hacer muy bien".

Por su parte no se conocen muchos antecedentes de González, pero sí dieron cuenta las fuentes de su partido que es una activa trabajadora del orreguismo y cuentan con su fidelidad absoluta en la Cámara de Diputados local.

González sumará una mujer al recinto parlamentario provincial. En la composición definida por las elecciones de mayo, las diputadas serán 8 contando a la nueva integrante. Pero puede haber cambios, porque la radical Alejandra Leonardo no definió todavía si asumirá como diputada nacional para completar el mandato de Susana Laciar (elegida intendenta de Capital) o en la banca provincial, ya que le corresponden ambos cargos.