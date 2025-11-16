domingo 16 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Quién es Federico Morfil, el joven que busca romper la polarización en el Foro de Abogados

A días de las elecciones del 20 de noviembre, Morfil se presenta como la alternativa que busca romper la histórica polarización del Foro de Abogados. Con 34 años y al frente de un estudio junto a su hermana, propone renovación, independencia y cambios concretos frente a las listas de José Salinas y Marcelo Álvarez.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-11-14 at 7.28.51 PM

En la antesala de las elecciones del 20 de noviembre en el Foro de Abogados de San Juan, una nueva figura comenzó a instalarse como alternativa frente a dos espacios que históricamente concentraron la disputa interna. Se trata de Federico Morfil, candidato de Abogacía Independiente, la lista impulsada por el exsecretario de Seguridad Gustavo Sánchez y acompañada por referentes como Padilla, Cristina Pintor y Guadalupe Guzmán. El objetivo del espacio es claro: sostener un Foro sin injerencias partidarias y ofrecer una opción fuera de la tradicional polarización.

Lee además
el furioso estado de whatsapp de un funcionario unaquista despues de la eleccion del fiscal: roma no paga traidores
Apostillas

El furioso estado de WhatsApp de un funcionario uñaquista después de la elección del Fiscal: "Roma no paga traidores"
por que la iglesia de san juan decidio mover 11 sacerdotes para 2026 y cuales son los pases mas llamativos
Nuevo esquema

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos

Morfil, de 34 años, se matriculó en 2019 y desde entonces ejerce junto a su hermana en el Estudio Jurídico Morfil Soler, con actividad en derecho civil y laboral. Aunque se especializó en derecho laboral individual y colectivo, la práctica cotidiana lo fue llevando hacia el derecho civil, área en la que actualmente concentra la mayor parte de su trabajo. Afirma que su candidatura surge de la convicción de que el Foro necesita cambios concretos que impacten en la vida profesional de los matriculados, especialmente de quienes están dando sus primeros pasos.

En este proceso electoral, Morfil competirá contra dos listas de peso: Abogacía Activa, el espacio oficialista que encabeza José Salinas, y Abogacía Transformadora, liderada por Marcelo Álvarez, quien presidió el Foro durante dos períodos, hasta 2023. Ambos sectores representan estructuras con presencia histórica y fuerte influencia interna, lo que hace aún más desafiante la irrupción de una tercera fuerza.

Desde su visión, las propuestas que se repiten elección tras elección no logran resolver las necesidades reales de los matriculados. Por eso plantea una agenda enfocada en beneficios concretos, mejoras en los servicios, acuerdos que faciliten el ejercicio profesional y una actualización urgente de la obra social. También pone el foco en la necesidad de avanzar en una reglamentación clara para los procesos de selección de magistrados, convencido de que la falta de actualización normativa y la percepción de favoritismos deterioran la confianza pública en la Justicia.

Seguí leyendo

Milei desmintió el fin del Monotributo, habló de "mentiras" y acusó a periodistas de ser "enemigos del Gobierno"

Debate en el Foro de Abogados: con el foco en la feria judicial, hubo pocos cruces y solo se aplaudió dos veces

El papa León XIV le pidió a los empresarios argentinos que los trabajadores tengan "un salario justo"

Presuntas coimas en ANDIS: piden la detención de Diego Spagnuolo por "graves hechos de corrupción"

Santilli y Adorni se reparten Turismo, Ambiente, y Deportes: ¿Y Scioli?

Silencio sugestivo: qué pasará con los dos secretarios relatores de "Jimmy" Quattropani

El bajista de La Renga liquidó a Milei por Panic Show: "Se la robó, como ...

Cuánto debe invertir San Juan en planes de salud que antes cubría Nación

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín
Exclusivo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría
Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital
Imágenes

Qué pasó con la mujer que ocasionó destrozos en un conocido sanatorio de Capital

¡Descendió San Martín!
Desconsuelo

¡Descendió San Martín!

Te Puede Interesar

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los yeyeros y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino
Historias

De la radio a los escenarios: el locutor que anima a los "yeyeros" y se ganó un lugar en el cuarteto sanjuanino

Por David Cortez Vega
Quién es Federico Morfil, el joven que busca romper la polarización en el Foro de Abogados
Elecciones

Quién es Federico Morfil, el joven que busca romper la polarización en el Foro de Abogados

La ópera Pagliacci está ambientada en la década del 40 del siglo pasado. video
Disfrute total

Las 5 señas de exquisitez que hacen de Pagliacci una ópera imperdible

Caso Roberto Sánchez: un cadáver rodeado por el misterio y un asesinato que no fue
Historias del Crimen

Caso Roberto Sánchez: un cadáver rodeado por el misterio y un asesinato que no fue

¡Descendió San Martín!
Desconsuelo

¡Descendió San Martín!