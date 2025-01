Qué piensan los legisladores sanjuaninos sobre las extraordinarias de Milei: PASO, Ficha Limpia y Lijo

El peronismo está en alerta por la reforma electoral que impulsa la adminstración libertaria. El diputado Walberto Allende, de Unión por la Patria, admitió que están en proceso de evaluación del proyecto, que todavía no hay reunión del bloque. El peronista aseguró que el debate "será complejo", aunque no tanto por la eliminación de las PASO, sino por la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de los partidos.

Unión por la Patria tiene la lupa en la eliminación del financiamiento estatal a las fuerzas políticas. La idea es eliminar el aporte público para campañas electorales e incrementar el monto de financiamiento por parte de los privados. También, en el mismo proyecto, proponen terminar con las primarias obligatorias "a efectos de que la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los Partidos Políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional".

Allende recordó que el peronismo sanjuanino eliminó las PASO en diciembre del 2022, cuando modificó el Código Electoral e implementó la Ley de Lemas. En ese sentido, principalmente el sector que responde al senador Sergio Uñac, admite que las PASO no son totalmente necesarias. Pero esperan las órdenes del Partido Justicialista nacional, que está en manos de Cristina Kirchner. "Los gobernadores y el partido seguramente van a pronunciarse", aseguró Allende.

Para el peronismo, la misma suerte correrá la Ficha Limpia. El nuevo proyecto, ahora redactado por el ministro de Defensa, Luis Petri, todavía no fue presentado en el Congreso. Allende afirmó que la iniciativa inicial, del Pro, confeccionada por Silvia Lospennata, debía ser ampliada "para que no sea a cargos electivos nada más, que sea para todo el Estado y no solamente por corrupción". En tanto, sus compañeros de bloque, Jorge Chica y Fabiola Aubone, no respondieron las llamadas de este diario.

En la otra vereda, el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, tuvo una posición clara: acompañar los proyectos del Presidente. Sobre las PASO, dijo que "no hay que usar plata del Estado para la fiesta de la política". Es más, defendió la modificación del financiamiento de partidos. Según razonó, "la oposición dice que los aportes privados hacen que los políticos lleguen con compromisos con los empresarios. Bueno, yo invierto las cosas. Si te financia el Estado, los políticos terminan creando sus propios empresarios".

Asimismo, el legislador libertario expresó que la Ficha Limpia "tiene que salir sí o sí" porque "no tiene nada que ver con el otro proyecto". Si bien no adelantó los detalles, aseguró que "es más rígido y más específico". Por otro lado, Nancy Picón, la voz cantante del orreguismo en la Cámara de Diputados, no respondió los llamados de este medio.

Lo mismo sucedió con los senadores de Unión por la Patria, Sergio Uñac y Celeste Giménez. El exgobernador y la camporista no son afectos a responder consultas de la prensa. No obstante, el comportamiento en el Senado puede infererise de acciones anteriores. Por ejemplo, Uñac eliminó las PASO en San Juan. De ser coherente con su actuación, volverá a votar por la quita de las primarias obligatorias.

Aunque actualmente el exmandatario sanjuanino tuvo posiciones contradictorias. La más notoria quedó expuesta con la votación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que tiene como principal beneficiario a la industria minera. Durante sus mandatos, Uñac tuvo discursos pro-mineros, pero luego rechazó la legislación que impulsó el Presidente. Por su parte, la integrante de La Cámpora no tuvo expresiones públicas sobre la eliminación de las PASO.

Naturalmente, seguirá la línea que imponga Cristina Kirchner, aún cuando el peronismo está bifurcado, porque el sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof no está convencido. Si las PASO se eliminan, el gobernador deberá decidir si desdobla los comicios o se alinea con la estrategia nacional, una decisión que podría tensar aún más su relación con La Cámpora y Cristina.

En tanto, sobre la Ficha Limpia, el kirchnerismo duro insiste en que es un artilugio para proscribir a Cristina en las elecciones futuras. "La Ficha Limpia es una ley con un solo artículo", aclaró el diputado, y dijo que “para trabajar la Ficha Limpia correctamente hay que reformar el Código Penal y Administrativo", había dicho el legislador Carlos Castagneto. Agregó además que "los promotores de la Ficha Limpia quieren proscribir a Cristina" y recordó que "ya hay procedimientos que definen quién es candidato o no". "El oficialismo quiere judicializar la política y el Partido Justicialista", manifestó.

En cuanto a las candidaturas del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia, se desconoce la postura de Giménez, pero se sabe la de Uñac. El senador sanjuanino se sumó al apoyo del cuestionado Ariel Lijo en la Comisión de Acuerdos.

El senador Bruno Olivera no se expresó. Pero desde La Libertad Avanza comunicaron que el dirigente libertario respalda la agenda del Presidente y que estará en sintonía con la votación del bloque en el Senado. Es decir, a favor de eliminar las PASO, aprobar la Ficha Limpia y también acompañar la postulación de Lijo.