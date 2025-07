Qué pasa en San Juan tras el acuerdo entre Milei y Cornejo en Mendoza: la respuesta

Este jueves, el Gobierno de Mendoza confirmó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. El frente Cambia Mendoza, liderado por el gobernador radical Alfredo Cornejo, irá aliado con el partido del presidente Javier Milei. El objetivo de la alianza es repetir el apoyo electoral de 2023, cuando Milei obtuvo más del 70% en el ballotage. ¿Qué pasa en San Juan? ¿Es posible un acuerdo? La respuesta: salvo alguna excepcionalidad, no way. Justamente, hoy hubo una reunión de Karina Milei con los presidentes del partido en las provincias. Participó José Peluc. No hubo ninguna instrucción en el sentido de una alianza.