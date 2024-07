Qué le pedirá Javier Milei al campo este domingo

Encuentro Javier Milei y Emmanuel Macron, cara a cara: los detalles del encuentro donde no faltó la tensión

"Es tiempo de que el campo entienda que esta es la única alternativa, que no hay otro camino y que si esto sale mal, lo que viene será peor", planteó a esta agencia una alta fuente de cercanía con el mandatario.

Lo cierto es que no está previsto que el Presidente anuncie una nueva devaluación del peso ni detalle medidas tendientes a la baja de las retenciones, pese a la publicación del comunicado a última hora de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en rechazo al tributo.

Si bien la eliminación a los derechos de exportación están en el ideal libertario, no se esperan novedades sino hasta 2025.

“No vamos a devaluar en este contexto porque eso implicaría generar más pobreza, y en el caso de las retenciones, se eliminarán cuando se pueda y den las cuentas. Puede ser el año próximo, el otro o el otro”, vaticinó la fuente además.

La idea del mandatario a la vuelta de su gira por Paris es reflejar estas decisiones en su discurso que iniciará a las 11 del domingo 28 donde además apelará a la “paciencia” del sector que se inquieta ante la falta de señales de solución frente los históricos reclamos que encarna.

A lo largo de la semana distintos funcionarios pisaron el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero de ellos, pero también asistieron el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Al respecto, Caputo anticipó que “no hay ninguna baja de retenciones” y en una reunión con la Mesa de Enlace en La Rural, aclaró: “El campo tiene que estar tranquilo. Las retenciones son un impuesto que, por supuesto, nos gustaría bajar prioritariamente, pero como dice el presidente Javier Milei, primero necesitamos superávit fiscal y es una de las prioridades. Cualquier anuncio que se haga lo va a hacer el Presidente”.

A su turno, en el marco de la exposición, Catalán pidió “esperar” al domingo para conocer los detalles de la intervención del mandatario, pero adelantó que Milei “tiene la convicción de que el Gobierno tiene que ser para desatar las fuerzas productivas, todas las economías regionales y el sector agropecuario es fundamental”.

La foto con Villarruel en plena interna

Sin la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que extenderá su viaje a Francia algunos días más con el objetivo de promocionar la “Marca País”, se espera presencia completa del Gabinete. Incluso asistirá el del titular de ministros, Guillermo Francos, que aprovechó el receso escolar para descansar esta semana.

Otra de las que dará el presente es la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el foco del conflicto luego de que tildara a Francia de “colonialista” en defensa de la Selección Argentina que celebró la Copa América con cantos xenófobos. El tema escaló a tal punto que, según reveló Adorni, el presidente galo, Emmanuel Macron, le agradeció hoy a la menor de los Milei por intervenir en el conflicto en el marco de la bilateral que protagonizó con el jefe de Estado.

La relación de la exitosa fórmula presidencial no es la mejor. Desde hace bastante tiempo que no hablan, y en Balcarce 50 no la consideran parte del Gobierno, al alegar que mantiene una agenda legislativa propia y paralela. Sin embargo, este domingo podría haber una foto conjunta entre los dos que intente disipar las dudas y rumores de corrimiento y enfriar la tensión entre las partes.