Qué dijo Sergio Uñac sobre los $60.000 a estatales que varias provincias no pagarán

En las últimas horas se conoció que las provincias de Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta y la ciudad de Buenos Aires no prevén pagar el bono extraordinario que propuso Massa el fin de semana. Esto, porque desde los distritos comunicaron que decidieron mantener acuerdos salariales establecidos en sus respectivas paritarias, y que eran previos al anuncio del Gobierno Nacional.

En San Juan se da un escenario similar, y así lo destacó el propio Uñac: "hablamos de salir de un acuerdo paritario nosotros, obviamente que acompañamos, fortalecer el ingreso de los trabajadores, tanto de los públicos como de los privados. Pero nosotros en el marco de lo ya acordado, estamos mirando, lo vemos difícil, pero las definiciones seguro las dará la ministra de Hacienda. En esta semana se va a definir, en esta semana con seguridad se va a definir".

Uñac aclaró que no lo toman como una imposición de Nación. "No hay exigencia, no, no, hay invitación. Pero claro, hay provincias que hacían, nosotros hemos acordado hace muy poquito, en reunión paritaria, qué es lo que podíamos otorgar, cuáles eran los mecanismos de revisión que se iban a establecer para los próximos meses. Entonces en ese marco, volver a tensionar las cuentas públicas y además a tres meses de nosotros entregar el gobierno, me parece que ya sería materia de definiciones para el próximo gobierno. Pero la ministra de Hacienda va a dar las definiciones al respecto", detalló.