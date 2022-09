Qué dijo Fabián Martín sobre la fiesta de la polémica

martin 3.jpg Fabián Martín promocionó en las redes su festejo con los docentes de Rivadavia.

La polémica por el acto de Martín se inició cuando los ediles del PJ en su departamento decidieron pedir informes sobre un festejo que el jefe comunal encabezó con motivo del día del profesor con una multitud de docentes en un salón rivadaviense, para conocer con qué fondos se pagó el acto al que le adjudicaron tintes partidarios o de campaña. Luego se dieron dos hechos más: el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio pidió informes en la Legislatura local para saber sobre los gastos en eventos deportivos que organiza el Gobierno Provincial. Y esta semana, se dio la firma de un convenio entre los municipios y Vialidad Provincial donde el único departamento que no asistió fue Rivadavia, generando explicaciones encontradas, según oficialismo fue porque "Martín tenía otras prioridades", y según el intendente fue porque no lo invitaron.

Entre otros argumentos, Martín sostuvo en Radio Sarmiento que "esta es una cena que se hace todos los años en el departamento desde 2016, salvo durante el 2020 y 2021 por la pandemia. Del mismo modo que hacemos festejos para el Día del Niño o para el Día de la Madre. Por eso está presupuestada".

Y agregó: "Yo creo que el pedido de informe tiene tintes políticos. Los concejales del frente opositor hacen el pedido y tienen derecho a hacerlo, pero quién le puede negar un homenaje a los docentes. Creemos que los docentes se merecen un mimo, un reconocimiento". Y ahondó: "Todo lo que hacemos tiene tintes políticos. Los pedidos de informe, un acto, una reunión, todo, tiene un tinte político".

martin2.jpg Fabián Martín publicó fotos de Marcelo Orrego en su agasajo a los docentes de Rivadavia.

Por otro lado, sentenció que "como los concejales tienen derecho a hacer un pedido de informe, nosotros tenemos derecho a decidir las acciones de la Municipalidad. No le sabría decir cuánto costó la fiesta, no lo tengo acá presente. Vamos a responder el pedido de informes como corresponde".

Para el referente de Juntos por el Cambio, "la gente que no espera peleas. Hay cosas tan importantes en este momento por resolver. Yo no quiero mantener discusiones con los concejales y por eso mantuve el silencio. Y finalizó: "Todos los municipios hacen festejos y no dejan de hacer obras por eso. Son partidas que ya están destinadas para este tipo de eventos, y no significa que afecten las obras en el departamento".