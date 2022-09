Pases de facturas cruzadas entre Uñac y Martín tras un acto por pavimento

La semana cerró con un fuerte contrapunto entre el Gobierno de San Juan y la intendencia de Rivadavia. El gobernador Sergio Uñac firmó un convenio con 18 municipios para relanzar el plan de asistencia de pavimentación con un financiamiento total de 3.040 millones de pesos. Sólo faltó la comuna que conduce Fabián Martín. Hubo un pase de factura entre los protagonistas como hacía tiempo no se veía en la provincia. El líder del Frente de Todos y el referente de Juntos por el Cambio subieron la temperatura de la política local.

En el acto de este viernes en Casa de Gobierno, Uñac informó cómo será el sistema de aplicación del plan. "Son $3.040 millones que vamos a distribuir en todo San Juan, en las obras que los habitantes están priorizando. Es importante lo que estamos construyendo entre los sanjuaninos, el velódromo, 7 nuevos hospitales, la ampliación del Marcial Quiroga, en cada municipio la infraestructura ha sido el denominador común de esta gestión", dijo ante los jefes comunales. Y resaltó la ausencia de Rivadavia: "Falta un municipio, que es Rivadavia, pero hablé con el intendente y el tenia predisposición en hacer inversiones en otras áreas y no en pavimento, por eso es que no está acá, pero no hubo exclusión, sino que hubo absoluto consenso".