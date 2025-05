Qué dicen en la UNSJ sobre el arancelamiento a extranjeros

La medida, según se explicó oficialmente, no afecta a argentinos ni a residentes permanentes. Cada universidad es libre de definir si cobra o no aranceles a los estudiantes extranjeros temporarios. A la par, la educación primaria y la secundaria continuarán siendo gratuitas para todos los residentes, tal como establece la Constitución Nacional.

El secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, analizó este marco. Destacó que hay que hacer una diferenciación. "En salud puede venir alguien de un país vecino y hacerse un tratamiento y ahí, independientemente de lo que uno piense, eso puede pasar. En educación no pasa esto que dice el gobierno, porque para que nosotros registremos a un alumno como alumno de una carrera en la universidad, tiene que tener la residencia transitoria otorgada por el Gobierno Nacional, es decir, un documento que le da la residencia transitoria y que se va a renovar durante los cinco o seis años que esté el chico estudiando en Argentina. Entonces, no existe este alumno que puede venir a hacer algo un mes, dos meses, tres meses. No existe eso. Y si lo hiciera, que sea un curso de posgrado corto, son remunerados. O sea que esto que plantea de cobrarle a los no residentes es algo que no existe".

En este momento en la UNSJ hay alrededor de 15 alumnos del exterior cursando un semestre y en simultáneo hay alumnos de San Juan haciendo intercambio en esos países de donde son originarios los visitantes. "Hay una reciprocidad. O sea que ¿cuánto implica eso? Cero".

Agregó que "si dijeran de arancelar a aquellos extranjeros a los cuales se les ha dado residencia, ya es otra discusión. Allí sí hay una posibilidad de recaudación, como quiere el Gobierno Nacional, cosa que nosotros no compartimos por la Constitución. En esto es muy clara. O sea, aquellos inmigrantes que están en el país tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Así que es plantear una discusión que no existe", culminó el funcionario de Tadeo Berenguer, este viernes, en diálogo con Canal 13 San Juan.

image.png El rector Tadeo Berenguer con 13 jóvenes que provienen desde Colombia, Perú y México y llegaron a la UNSJ este año a través de los programas de intercambios PILA y PAME.

Cómo es el programa para extranjeros de la UNSJ

La UNSJ, a través de los convenios de reciprocidad firmados con distintas universidades y del Programa PILA, recibe a estudiantes que fueron seleccionados/as para realizar estancias académicas.

Los programas de movilidad para estudiantes tienen como objetivo promover el intercambio de estudiantes de grado con reconocimiento de estudios para contribuir a su formación y a la integración entre ambos países.

El Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) tiene su origen en los programas de intercambio de estudiantes bilaterales que existían entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) de Colombia, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina, quienes decidieron formar una alianza estratégica a través de este programa. Actualmente es un consorcio de 8 países de América Latina y el Caribe y 222 instituciones educativas.

En este marco, la UNSJ recibe estudiantes extranjeros:

Para realizar un intercambio de 1 ó 2 cuatrimestres o práctica pre-profesional

Para cursar carreras completas de grado/pregrado

Para cursar carreras completas de posgrado

En la Formación de Posgrado, la Universidad cuenta con formaciones en sus distintas áreas de conocimiento, distribuidas en sus 5 facultades.

Los trámites de admisión en la Universidad Nacional de San Juan varían según la situación académica, el período de estancia y el nivel de estudios a cursar. Es importante consultar toda la documentación necesaria, tanto académica como legal, antes de iniciar el viaje. Por otro lado, los alumnos deberán contactarse con la embajada o consulado argentino en el país de origen para conocer qué trámites migratorios debe cumplir.

Para la admisión de estudiantes extranjeros, la UNSJ pide documentos como el Formulario de inscripción para estudiantes entrantes nacionales e internacionales (FIENI); el Certificado de estudios emitido por la institución de origen que acredite su condición de alumno regular, legalizado; la Póliza de seguro internacional y cobertura médica; el Aval de la postulación emitido por la universidad de origen; la Fotocopia del pasaporte válido y vigente; las Certificaciones de cursos de idioma español (en el caso de poseer); el Curriculum Vitae que contenga antecedentes laborales y académicos; un Certificado de Salud (CS); una Carta de recomendación, realizada por autoridades y/o docentes de la Universidad de origen. Además, toda la documentación redactada en idioma extranjero deberá estar traducida al español o inglés.