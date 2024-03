Pullaro y Javkin piden al Ejército en las calles de Rosario

Uno de los argumentos que utilizan quienes se oponen a la decisión es la falta de formación para la prevención y el combate urbano del Ejército, pero Pullaro sostuvo que “con personal formado disciplinado, subordinado, con formación en armamento es muy fácil y lleva poco tiempo en formarlo en prevención".

"Si la sociedad argentina viviera la situación se vive aquí, vería q tenemos que poner todo lo que tenemos a nuestro alcance", remató.

Por su parte, el intendente rosarino apuntó que “lo que se está haciendo está enmarcado en la Ley de Seguridad Interior, que es una ley resultado de la democracia, que permite la creación de un comité de crisis y, dentro de eso, la posibilidad de la apoyatura logística de las FFAA".

Luego se manifestó a favor del cambio de la Ley de Seguridad interior para que el Ejército pueda desplegarse en la ciudad que gobierna. "Tengo una posición favorable a ese cambio, que a ese apoyo logístico operativo se sume a alguna posibilidad de accionar preventivo", expresó, y argumentó que "si las fuerzas no pueden portar armas... no podemos llevarlos a un lugar donde hay que intervenir sin armas, es una paradoja", reclamó.

"Se puede especificar por ley, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. No puede ser que no dispongamos de toda la fuerza que el Estado tiene, tenemos que tener un debate maduro. ¿Cuál es el sentido de que la persona que viene a hacer apoyatura logística no pueda portar un arma?", insistió.