Proporcionales, una medida para proyectar gobernador: qué hubiese pasado si se votaba el domingo

El oficialismo sumó a través de dos subagrupaciones: Vamos San Juan y San Juan Vuelve. Dentro de los departamentos que suman más electores, el uñaquismo hizo una gran elección en Rawson y Pocito, comunas que le sumaron 20,481 y 11,878 votos. A esto se le suma lo que sucedió en los departamentos alejados, en donde la diferencia con el resto fue muy significativa. Los números del giojismo no fueron tan buenos en la general pero en Chimbas aportó un caudal muy poderoso, 24,555 votos.

Unidos por San Juan tuvo sus mejores performances gracias al orreguismo que logró grandes números en Capital, Rivadavia y Santa Lucía, que aportaron 28,532 votos, 21,445 y 15,614 votos. El frente opositor concentró toda su fuerza en la figura de Marcelo Orrego, poco y nada fue lo que sumaron las otras subagrupaciones lideradas por Eduardo Cáceres, Sergio Vallejos y Marcelo Arancibia.

¿Cuánto capitalizaron los frentes? Dentro de San Juan por Todos, Vamos San Juan con Uñac como figura central sumó 120,699 votos y San Juan Vuelve con Gioja como protagonista 73,473 votos. Ambas subagrupaciones sumadas alcanzan los 194,172 votos, lo que hubiese permitido que el triunfo para la fórmula de gobernador y vice se quedara dentro del peronismo local.

En Unidos por San Juan, Orrego logró 126,050 votos y todos los demás socios unidos sumaron apenas 12,902, lo que implica 138,952 votos en la general. Del análisis se desprende que el santaluceño es el líder indiscutido y un papel por demás austero de sus socios políticos en los departamentos.

Aunque el escrutinio haya resultado muy lento, la tendencia para los frentes confirma estas líneas mencionadas. A esto se le agrega un bajo porcentaje de corte de boleta por parte de los sanjuaninos, que en esta elección no ha sido una excepción.

No todo en política es lineal, no siempre los caminos son como lo indican las hipótesis. Ahora se vendrá un nuevo despliegue de estrategias políticas. Seguramente Orrego reforzará aquellos departamentos en donde los números fueron magros y suelen ser esquivos a la oposición, como Chimbas y Rawson. Faltan también las grandes definiciones, las que moverán las piezas más importantes: primero si Sergio Uñac será habilitado o no por el tribunal supremo de justicia y luego, cuándo se jugará el partido final. Estos dos últimos pilares de cualquier decisión continúan siendo una incógnita que depende de los tribunales.