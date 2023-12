Proponen que los privados inviertan en celdas y le cobren al Estado por preso alojado

La costosa obra del nuevo Penal de Ullum quedó apenas iniciada y en stand by, cada vez más lejana si se tiene en cuenta el multimillonario financiamiento que implica. A la vez, el Penal de Chimbas sigue con problemas históricos de sobrepoblación. El nuevo director del Servicio Penitenciario, analizó como opción que los privados construyan celdas y le cobren al Estado por alojar a los internos en conflicto con la ley.

"Destinar fondos a una obra (la cárcel ullunera) que no sabemos si se va a terminar o no y en la que el avance es muy pequeño... creo que hay que poner los recursos para concluir 236 celdas (en la prisión chimbera). Si el Gobernador decide que no se va a continuar el Penal de Ullum, hay que buscar nuevas alternativas porque la superficie hoy la posibilita", dijo el funcionario, según publicó Diario de Cuyo.