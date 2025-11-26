miércoles 26 de noviembre 2025

Diplomacia

Presentaron a un argentino como candidato a Secretario General de la ONU

La presentación fue realizada por el canciller argentino, Pablo Quirno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El canciller Pablo Quirno presentó este jueves la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

image
Rafael Grossi

Rafael Grossi

Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en su cuenta de la red social X.

El ex secretario de Finanzas destacó que Grossi "es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”.

“Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, finalizó Quirno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1993781657015603619&partner=&hide_thread=false

