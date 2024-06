Por qué los empleados judiciales sanjuaninos cobraron el bono de $35.000 a última hora

Según pensaron los dirigentes sindicales, el atraso fue una maniobra de la Corte de Justicia, encabezada por el presidente Marcelo Lima, para asfixiar la economía de los empleados. No obstante, no tuvieron en cuenta que el máximo tribunal en San Juan no liquida los salarios, sino que lo hace el Ejecutivo provincial para la totalidad de la masa de empleados públicos.

Entonces, es el Poder Ejecutivo el que decidió retrasar el pago. ¿Por qué? Porque los fondos que provienen de Nación para el pago de sueldos, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, llegan por tramos. Desde el Gobierno provincial definieron privilegiar a los docentes, médicos y fuerzas de seguridad y luego dar el bono a los judiciales.