Por primera vez relatado, el complejo y bifurcado camino para la recuperación de la democracia en San Juan

Rizo y Avellaneda llegaron a Tucumán en un Ford Torino de la flota provincial. El auto tenía antenas de gran porte que lo mantenían conectado a la Red Nacional de Comunicaciones. El encuentro en Tucumán fue encabezado por el general Cerdá, abogado designado por la Junta Militar para la coordinación electoral en las provincias.

Rizo recordó que en esa reunión recibieron los lineamientos del Ministerio del Interior sobre la vuelta del proceso electoral. “La directiva general era respetar de forma estricta la Constitución en cuanto a la convocatoria a las elecciones. Después de lo que había pasado, querían ser muy prolijos”, apuntó. Cuando llegó el turno de San Juan, Cerdá postergó para la tarde el cara a cara por “un problema particular” que detectaron para proceder al llamado.

En ese encuentro vespertino, los militares les informaron a los sanjuaninos que la Constitución de 1927 era la vigente y que establecía un sistema uninominal que dividía a la provincia en 30 sectores geográficos. Cada uno de esos sectores elegía diputados y aunque se ganara por un voto, el ganador se quedaba con toda la representación sin considerar porcentajes. El inconveniente detectado es que la ley que establecía los límites departamentales era muy antigua, de 1962, y se habían producido transformaciones geográficas y poblacionales. Por ejemplo, Jáchal en 1962 elegía 4 diputados, una representación exagerada para 1983; Rawson tenía dos diputados y Chimbas apenas uno. La tarea asignada era complicadísima: reconfigurar todo con datos nuevos.

El gobernador Eduardo Pósleman le encargó a Rizo que estudiara el sistema y lo adaptara a 1983. “Tomé el censo de 1980 para saber la población. En base a esto tomé el decreto nacional de 1954 que divide la provincia en 143 circuitos electorales; pero había que llenar con gente cada uno de esos circuitos, establecer la población. El departamento de Censos de la Provincia, con el doctor Luque al frente, me envía qué población tenía cada circuito”, detalló el ex funcionario.

Cada 20.000 habitantes era una circunscripción con representación propia. Cuenta Rizo que su oficina era puros mapas y números, que no hubo lugar al debate para el nuevo esquema. Aún conserva documentos originales de aquella época, en la que apenas con 32 años rearmó el sistema electoral de la provincia.

La Provincia no podía decidir unilateralmente si se aprobaba o no la ley. Se tuvo que remitir al Ministerio del Interior de la Nación para que le diera el visto bueno. “Viajamos con el ministro Avellaneda a Buenos Aires para agilizar la tarea porque había que acelerar los tiempos. Estábamos jugados con los plazos”, indicó Rizo. El proyecto fue aprobado sin observaciones y el 10 de agosto de 1983 se aprobó la reconfiguración.

rizoa.jfif Pedro Rizo

Como no hubo observaciones al trabajo de Rizo, el gobernador Pósleman también le encargó el proyecto de convocatoria para las elecciones de gobernador, vice, intendentes y concejales. Hubo que trabajar contrarreloj. Para la convocatoria a elecciones, a Rizo le tocó comunicarse con todos los intendentes para que hicieran lo propio en los departamentos que comandaban. “Tuve que llamarles a los intendentes, pedirles el decreto de convocatoria, informarles los concejales que tocaban: en los departamentos más chicos 4 concejales y en los más grandes 8. Les mandaba un modelo de la convocatoria provincial y hacían lo propio”, detalló el bloquista.

Las comunicaciones representaban una gran dificultad. Por ejemplo, en Valle Fértil no había comunicación directa y fluida; existía un sistema de clavijas mediante el cual la Compañía Argentina de Teléfono disponía de un monocanal. La operadora de la Central de Comunicaciones cambiaba la clavija cuando uno decía “cambio y fuera” para que el interlocutor pudiera responder. Con Calingasta también pasaba lo mismo.

Cuando estuvo todo listo, las convocatorias en los departamentos terminadas, se publicó el decreto 1092 que convocaba a elecciones generales el 30 de octubre de 1983. Era un hecho. Los militares se iban. Los argentinos volvían a elegir.

LA MAQUINARIA DE LA MUERTE

exlegislatura2.jfif Edificio de la ex Legislatura

La Dictadura dejó muerte, tortura, dolor y miedo. Fueron años de destrucción. En San Juan, el plan de los militares incluyó el asesinato del jefe de la Policía Federal, Ernesto Máximo Patteta. El 23 de marzo, el comisario fue fusilado. La versión oficial apuntó a Montoneros como los autores intelectuales y materiales del crudo episodio. Pero las fuentes coincidieron en remarcar que este asesinato fue planeado por la propia milicia para que sirviera de excusa perfecta para arrebatarle el poder al gobernador Eloy Camus.

“El 23 de marzo fue un día complejo en San Juan. Hubo un atentado contra el jefe de la Policía Federal, Patetta, fue asesinado a las 14, se podría haber adjudicado a una organización político militar. Más tarde escuchamos a nivel nacional la movilización de tropas, era un golpe cantado. La Argentina había vivido un proceso de deterioro muy complejo, de acción político militar como la Triple A, como las organizaciones de izquierda, como Montoneros, actuando con decretos nacionales y reprimiendo ilegalmente, con un gobierno desprestigiado, con luchas internas y externas muy fuertes. Después del paro de las organizaciones patronales el golpe estaba cantado”, añadió el sociólogo e investigador José Casas, también víctima del golpe.

joseluis.jfif José Luis Gioja

El 24 de marzo de 1976, Camus estaba en Buenos Aires con el entonces director del IPV, José Luis Gioja. “Estábamos haciendo unos trámites en la Secretaría de Vivienda de la Nación. Don Eloy se viene en el avión de la Provincia apenas se enteró de lo que pasaba, yo me vine al otro día pero en tren con un amigo de apellido Toledo”, recordó el tres veces Gobernador de la Provincia.

tragants.jpg Carlos Horacio Tragant murió en prisión.

Carlos Horacio Tragant, quien fuera el director del Liceo General Espejo, llegó a San Juan desde Mendoza. La avanzada comenzó en la madrugada y el arribo de Tragant como gobernador de facto designado se concretó a media mañana del 24. Si bien estuvo hasta fines de abril en el poder, fue uno de los cerebros de la persecución, captura y tortura de cientos de sanjuaninos. Fue una pieza clave para el armado de los centros clandestinos de detención sobre los que se tiene registro en San Juan: La Marquesita -lugar del que casi nadie salió con vida y de donde desapareció Marie Anne Erize- y la ex Legislatura, donde fueron a parar todos los primeros detenidos de la Dictadura.

cesar.jfif César Gioja

César Gioja era diputado provincial y tras la detención de su padre como anzuelo para que se entregaran con su hermano decidió ir a la Central de Policía. Allí le informaron que se presentara en la tarde en el edificio de la ex Legislatura. “Me fui en mi auto. Apenas entré uno de estos miliquitos jóvenes dijo que había llegado el montonero Gioja, me sentaron en una silla, me pusieron una capucha y me ataron las manos a la silla. Estuve como dos o tres días así, nos metieron en el baño junto con otros más. Reconocí a varios, estaba el diputado Mo, estaba atado al inodoro, no nos dieron nada de comer. Como a los tres días de estar detenidos en situaciones bastante complicadas sentía la declaración de mi viejo, que estaba ahí”, relató.

Al igual que a todos los que estaban en el edificio de calle Urquiza, se lo llevaron al Penal de Chimbas, donde integraba una lista de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. A pesar de las condiciones infrahumanas, esa era una especie de garantía contra la muerte. Pero no fue así para todos.

pichonsss.jfif Víctor “Gorrión” Carvajal

Víctor “Gorrión” Carvajal estuvo detenido en el Penal dos veces: la primera vez por su militancia peronista, la segunda cuando fue a buscar a su hermano Alberto, que cayó detenido junto a su esposa Zulma Carmona. “Vuelvo al pabellón seis. El cinco y el seis eran para nosotros. Lo vi pasar por la mirilla. El drama de mi hermano es que descubren su responsabilidad en el partido. Mi hermano era el jefe de organización. Tenía la lista de todos los afiliados, tenía una lista de sanjuaninos que colaboraban con el partido, quiénes eran los aportantes. Chantajearlos, quedarse con el dinero, esto perseguía esta banda de delincuentes. Mi hermano tenía la marca del ahorcamiento; apagaron las luces del Penal. Lo llevaron alzado entre dos, en una celda en la que no se puede colgar nadie, que se colgó con un pulóver, se probó con pericias y demás. Además un preso común, los vio pasar. Se tiró al piso entre dos. Me enteré al otro día, cuando entró no nos dimos cuenta de cómo lo habían traído. Me desperté con el golpe de la reja, cuando traían un preso nos poníamos contentos porque estaba vivo, pensé que estaba vivo mi hermano. A la mañana siguiente, viene un guardiacárcel, me dice “Tu hermano se ha suicidado”. Esa sí que no me la tragué, le dije “Mi hermano no se suicida, asesinos hijos de puta, lo han asesinado”, e inmediatamente cerraron todas las puertas”, recordó el Gorrión.

Muchos de los sanjuaninos que estuvieron detenidos en el Penal fueron liberados y después apresados nuevamente y desaparecidos. José Luis Gioja vivió una experiencia de terror a los dos meses de su liberación: “Fueron por mi casa, cayeron como a las cinco de la mañana. No tenía rejas, golpeaban las ventanas y las puertas y decían que buscaban a Gioja. Salgo yo en calzoncillos: -'Déjanos entrar, te queremos preguntar', dicen. Me visto, abro las puertas del comedor, los veo a los tipos con una bolsa y dije 'Cagaste, Gioja, se acabó'. Soy un tipo de muchísima fe, estos no me van a llevar. Me tiraron en el comedor de mi casa, me ataron las manos con un pulóver. Mi mujer estaba embarazada de Franco, le decían 'No te movás'. Estaba esperando que me dijeran 'Vamos' para empezar a hacer quilombo. Tenía un Dodge 1500, tenía una mañita para poner la marcha atrás, me robaron todos los regalos de casamiento, todas las cosas de valor y se llevaron el auto. Cuando no les entraba la marcha atrás, lo empujaron. Esa noche se llevaron a Cevinelli y al ingeniero Cámpora, Cevinelli apareció y el ingeniero Cámpora no apareció. Fue el episodio más complicado, estaba mi familia. No se la deseo a nadie. El vecino de enfrente había estado viendo todo, golpeó la puerta. Me fui a la gruta de Fátima, no estaba el cura, me fui a Villa Krause, estaba el Paquito y me quedé hasta las 10.30. Me fui a Mendoza y después a Buenos Aires”.

Los planes de tortura de los militares también incluían mudanzas de los detenidos a otros centros de detención del país. Muchos sanjuaninos que pasaron por el Servicio Penitenciario fueron a parar a La Plata. Casas vivió la experiencia. “Hubo varios secuestros y asesinatos en San Juan, campos de concentración. Estábamos detenidos en el Penal de Chimbas en condiciones difíciles. Después algunos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria de La Plata, que era peor. A lo largo del tiempo, fuimos liberados. Cuando estábamos detenidos, estábamos tratando de sobrevivir la tortura, recluidos en el último espacio de resistencia, que era la conciencia, era lo único que nos quedaba para poder resistir. Los compañeros que estábamos presos íbamos relatando nuestras historias y tratando de armar un cuadro”.

josecasas.jfif José Casas

A pesar del intento de matar la militancia, la “resistencia de la conciencia”, como lo describe Casas, permitió que se rubricara el convencimiento. César Gioja pasó del Penal de Chimbas a La Plata. ”Salí el primero de julio del '77, el aniversario de la muerte de Perón, gritando 'Viva Perón' a las doce de la noche: Salí con la camisita celeste, hacía un frío. Firmás como que salís bien, te dan un papelito, varios salieron y no llegaron a la casa. Yo tuve la suerte, y llegue a mi casa. Vine y empezamos a organizar el Partido Justicialista”, cerró.

CALIBRANDO LA PARTICIPACIÓN

A pesar de la maquinaria de la muerte que representó la Dictadura, la actividad política nunca desapareció. Era clandestina, los partidos subsistían como podían, amparados por el calor de las ideas y la lucha por el regreso de la democracia. La primera organización que nació para resucitar públicamente a la política fue la Multipartidaria, conformada por dirigentes y militantes de distintos espacios y partidos políticos.

Después de la Guerra de Malvinas, la dictadura estaba prácticamente acabada. Fue en ese marco en el que nació la Multipartidaria. En San Juan, se reunían en la sede del diario “El Viñatero”. Los encuentros eran todos los miércoles a las 21 y la presidencia se rotaba semanalmente por partido político. El pedido que unía a radicales, peronistas y organizaciones de izquierda era el mismo: la convocatoria a elecciones.

César Gioja describe el ’82 y el ’83 como años en los que “había bastante actividad política subterránea”. “Uno de los pocos políticos que venía a San Juan y que nos daba un cuadro de la política nacional era Alfonsín. En el sótano del Hotel Plaza, de calle Sarmiento, teníamos un tipo de actividad, pintábamos carteles, hacíamos varias cosas que tenían que ver con un proselitismo, que fue creciente”, reconoció quien después terminó encabezando la fórmula del peronismo.

detoomasso.jfif Antonio De Tommaso

La reorganización de los partidos no fue tarea sencilla. Las fuentes consultadas coinciden en que eran tantas las ansias de participar que el miedo no frenaba las afiliaciones. En el radicalismo, la figura de Raúl Alfonsín atraía a jóvenes y no tan jóvenes. Era una fiebre. Miguel “Negro” Moragues fue uno de los armadores del alfonsinismo en San Juan y Antonio De Tommaso recordó lo que pasó puertas adentro del partido centenario por aquellos años: “Moragues era la mano derecha de Alfonsín, su representante en San Juan. Fue quien se puso a militar y reclutar gente muy joven, que tenía entre 20 y 28 años, exagerando 30. Esto empezó en el ‘82, Alfonsín era un hombre muy activo, se reunía seguido en San Juan con pequeños grupos. Acá empieza el Alfonsín que todos conocimos. En aquel entonces nos unía ‘se va a acabar la Dictadura Militar’”.

José Luis Gioja dijo que si algo marcó una diferencia entre el peronismo y el resto de los partidos es que fue más complejo el rearmado porque fue el movimiento más golpeado por la Dictadura. “Todo el proceso de reorganización del partido fue complicado porque el partido más complicado con la Dictadura fue el nuestro, un montón de cuadros y militantes nuestros habían desaparecido”, indicó.

En el bloquismo la situación era distinta a la de cualquier otro partido político. Es que eran parte del poder. De igual modo, hubo movimientos internos. Rizo contó que cuando el proceso de democratización fue irreversible, los militares publicaron una norma de prescindibilidad, que impedía a todas las autoridades en ejercicio al 1° de enero de 1983 postularse en las elecciones. Fue esta la razón que impulsó a Leopoldo Bravo a dejar su lugar como gobernador y a nombrar a Eduardo Pósleman en el cargo, con el visto bueno de la Junta Militar.

ciromaturano.jfif Ciro Maturano

Ciro Maturano, también dirigente bloquista, contó que cuando los militares tomaron el gobierno, él estaba al frente de la juventud de su partido. Para evitar que los jóvenes se desvincularan, fundó un Ateneo Juvenil, organización con fines benéficos pero que contenía a los pibes interesados en participar. Una de las actividades que hicieron fue levantar el muro en un jardín de infantes de Villa San Damián. “Dejamos de lado la palabra política y la palabra bloquismo pero seguimos juntos y agrupados. Cuando volvió la actividad política, estábamos uno o dos pasos adelantados”, analizó.

conti.jfif Enrique Conti

Don Leopoldo Bravo le encomendó a Enrique Conti en 1983 que reclutara dirigentes en los departamentos. Fue así como dieron con Javier Caselles, que años más tarde terminó convirtiéndose en intendente de la Capital.

belascoian.jfif Guillermo Belascoain

En la Universidad Nacional de San Juan comenzaban a generarse los primeros movimientos. Desde 1982 se organizaron encuentros deportivos que servían como excusa para el debate político. La UNSJ fue una de las instituciones más golpeadas por la Dictadura. Estudiantes, docentes y personal de apoyo desaparecido, Sociología cerrada y cambios curriculares en la mayor parte de las carreras. A pesar de los intentos de destruir la juventud militante e ideologizada, hubo resistencia. Guillermo Belascoain fue el primer presidente de la Federación Universitaria de la democracia. Recordó que hubo hasta quema de váuchers en la Facultad de Ingeniería como respuesta a un intento de arancelamiento por parte de los militares.

Como si una compuerta se hubiera roto para siempre, como si la sequía hubiera llegado a su fin y por fin, las semillas florecieran. Así se vivió el proceso de democratización. El pueblo pudo mirar por primera vez de frente a la muerte, al gobierno opresivo y genocida. 1983 cambió al país y a San Juan para siempre.

Texto: Natalia Caballero. Imágenes: Mariano Martín. Producción: Florencia García y Liss Navea