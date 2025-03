Por las muertes al volante con conductores ancianos, quieren cambiar la ley para que cumplan una pena efectiva

Guilermo Chirino, presidente de la asociación, indicó que la reiteración de estos hechos les llamó la atención, puesto que se presenta como un antecedente que no es "para nada favorable". "Es un tema que hay que rever, porque les está quitando la vida a nuestros hijos", dijo en declaraciones en Radio Sarmiento.

Es en este contexto que la asociación, en conjunto con otras instituciones y algunos particulares, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación, para modificar la Ley Penal de Seguridad Vial, con el objetivo de agravar las penas. Es que, con la legislación actual, casi ninguna persona que es responsable de un siniestro vial va a la cárcel.

Según indicó Chirino, con este proyecto, la pena mínima sería de seis años y, la máxima, de 12. Esta modificación también incluye a los adultos mayores, dado que prevé que, según el caso y el agravante, puedan cumplir una pena efectiva, que sea al menos en prisión domiciliaria.

Por su parte, la asociación también presentó un proyecto para crear un registro único de personas inhabilitadas para conducir, dado que uno de los castigos más comunes en los siniestros viales es, justamente, inhabilitar a los culpables para conducir por un cierto período de tiempo. Sin embargo, según explicó Chirino, hasta el momento no hay forma de saber quién está impedido y quién no, por lo que no hay forma de controlar el cumplimiento de la pena.

Con esta herramienta, la autoridad de aplicación podrá controlar si la persona está habilitada o no para conducir y, de esta manera, hacer cumplir con la pena impuesta por la Justicia.

Si bien por ahora ninguno de los dos proyectos tienen fecha para ser tratados, ambos están en el proceso legislativo necesario para que ingresen al recinto.