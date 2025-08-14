viernes 15 de agosto 2025

Polémica en el Foro de Abogados por la digitalización de las firmas y la jerarquía institucional

Abogados y funcionarios judiciales debatieron sobre el impacto de la digitalización de firmas. Algunos advierten que el nuevo sistema resta jerarquía a los jueces, mientras que otros defienden la modernización. Se acordó reactivar la Comisión de Enlace para continuar la discusión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este jueves, una audiencia en el Poder Judicial puso sobre la mesa un debate que divide opiniones en el foro de abogados: la digitalización de las firmas. La discusión, que forma parte del proceso de modernización del sistema judicial, despertó críticas de sectores que advierten una pérdida de jerarquía institucional, especialmente en el rol de los jueces.

Según algunos letrados, el nuevo esquema delega la firma de los despachos en trabajadores administrativos en lugar de los magistrados, lo que —afirman— erosiona la formalidad y la autoridad propias de la labor judicial.

Como resultado del encuentro, se resolvió reconstituir la Comisión de Enlace, instancia que permitirá seguir debatiendo y buscando consensos sobre el alcance y la implementación del sistema de digitalización. El objetivo, señalaron desde el ámbito judicial, es encontrar un equilibrio entre la modernización tecnológica y el respeto por las formas que sostienen la estructura de la justicia.

