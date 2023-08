Pinedo: "Hay muchos sanjuaninos que pueden prestar servicios en el orden nacional"

El dirigente habló en particular sobre la minería en Argentina, un área en la que San Juan tiene mucho para aportar. "Ayer estuvimos almorzando con un ministro de Arabia Saudita que venía con un grupo de inversores para invertir miles de millones de dólares en la Argentina en cuanto a la Argentina termine con el cepo y se estabilice, y el tema de la minería de cobre en San Juan es uno de los temas más relevantes y es una necesidad excepcional que tiene el mundo en este momento de transición energética", afirmó.

Para Pinedo, no es descabellado pensar que un sanjuanino podría ser ministro de Minería de la Nación, si gana Juntos por el Cambio la Presidencia. "No digo que debería ser de San Juan, pero definitivamente podría ser de San Juan. El que resulte electo presidente no conoce a toda la dirigencia". Se mostró cauto: "yo creo que hay que respetar la autoridad presidencial. Tenemos que reconstruir la autoridad presidencial. Yo nunca le diría al presidente público, tenés que hacer tal cosa u otra o elegir a esta persona. No, no corresponde a eso". Y agregó: "Hay mucha gente, hay mucha gente que trabaja en distintas áreas. En esa en particular hay mucha gente que trabaja afortunadamente, si no sería una tragedia".

Sobre qué propone puntualmente o qué le pediría a Patricia Bullrich como acción concreta para el sector minero, Pinedo expresó que "bueno, no solamente le pediría a Bullrich, sino que lo hemos discutido con Bullrich. Estamos trabajando en hacer tratados internacionales, bilaterales, nación a nación, para garantizar libre acceso a los mercados de cambio, que no haya cepo, para garantizar que si alguien gana plata, se la puede llevar. La ganancia que tenga no se va a quedar en el Estado argentino. Y para dar estabilidad fiscal durante un plazo largo de tiempo, que puede ser 10 o 15 años. Así que precisamente lo que no queremos es que haya oportunismo político. Lo que sí queremos es que haya previsibilidad para que haya un enorme desarrollo y una enorme creación de fuentes de trabajo en la provincia de Pinedo. Si no, eso no va a suceder", aseguró.

Sobre la relación con Marcelo Orrego, en diálogo con Canal 13 San Juan, Pinedo expresó que "con Marcelo hemos trabajado para que Junto por el Cambio sea exitoso en San Juan y vamos a trabajar con mucha firmeza en adelante para ordenar la provincia". Agregó que "los sanjuaninos tienen que votar tranquilos el 13 de agosto, dirimir qué liderazgo quieren en el orden nacional y en San Juan vamos a estar juntos. Este gobierno tiene que ser exitoso en San Juan porque los sanjuaninos lo necesitan".

Bunker de unidad

Pinedo llegó anoche a San Juan y, según dijo, "tuve una reunión de partido con los candidatos de Patricia Bullrich en la provincia, preparando la campaña para el domingo que viene".

Respecto de la interna de JxC, el dirigente analizó que "en las últimas dos semanas yo diría que estamos bastante ordenados y hemos decidido hacer un búnker juntos. La lista de Patricia y la de Larreta, el día domingo, van a estar juntos en el cierre, no en el cierre de la campaña, sino esperando los resultados. Así que, es un mensaje claro de que estamos juntos para adelante y que Juntos por el Cambio va a ser una herramienta de cambio para la Argentina".

Sobre cómo piensan bajar el gasto en la propuesta de Bullrich, Pinedo comentó que "hay un montón de lugares para bajar el gasto. Uno ve lo que es el dispendio de plata, de ñoquis, de tirar plata por la ventana, de usar vuelos privados que cuestan 10.000 dólares. Las empresas del Estado gastan 5.000 millones de dólares por año de pérdida. Aerolíneas Argentinas se dio 8.900 millones de dólares de estatización. Bueno, todas esas cosas... Con eso se podrían haber comprado cinco aerolíneas argentinas. Entonces, todas esas cosas, toda esa fiesta de poner amigos en el gobierno y gastar plata, cosa que siguen haciendo a lo bestia. Hay que ser austeros y todo lo que no sea servicio al pueblo, en el Estado, no se tiene que hacer. Es así. El Estado es una organización de servicios al pueblo, no de exacciones al pueblo, básicamente. Y no para hacer política.