Pese a las mejoras, hubo rechazo unánime de los sindicatos docentes a las propuestas del Gobierno sanjuanino

No se pusieron de acuerdo

No se pusieron de acuerdo Clima picante en el Foro de Abogados: no pudieron avanzar en el código de ética

Previo al ingreso, fuentes calificadas de UDAP le confirmaron a Tiempo de San Juan que el plenario votó a favor de la propuesta gubernamental, pese al rechazo de los mandatos. Sin embargo, por declaraciones de la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga, esto no fue así. Un error de comunicación, que es parte de una inesperada interna entre dirigentes recién electos, puso en vilo el acuerdo salaria que ya parecía un hecho y luego lo echó por tierra.

De acuerdo a Quiroga, ella tenía entendido que los afiliados -las bases- habían dado OK a la propuesta del Gobierno sanjuanino. Pero eso cambió horas después cuando, en medio de la reunión de revisión salarial, la secretaria Gremial Silvia Pelletier le comunicó que la información "estaba errónea, que no habían aceptado los afiliados". A viva voz, la líder del principal gremio docente se quejó: "Cuando llegué hoy al plenario me lo podría haber dicho la secretaria gremial cómo eran las cuentas finales".

Esa interna o error de comunicación provocó que continuasen las negociaciones, aunque sin efecto positivo. "Las bases de los afiliados han rechazado la propuesta", afirmó Quiroga. Frente a esa nueva situación, los equipos técnicos de Hacienda afinaron aún más el lápiz en búsqueda de una respuesta afirmativa. Al adelanto del 15% de agosto y el básico neto de 200.000 pesos garantizado, sumaron mejoras: que el nuevo ítem no remunerativo bonificable por antigüedad pase a ser remunerativo -una manera de engordar el sueldo- y también que pase de 37 puntos a 30 puntos, siempre atado al valor índice. Eso se agregaría a los aumentos en los ítems E66 y A56.

La ministra López mostró su malestar ante la prensa por la dilatación de la paritaria. "Hemos transitado muchas instancias donde hablamos del salario inicial, de la pirámide, de los años de antigüedad, lo cierto es que han habido un sinnúmero de propuestas superadoras, partiendo de la base de que San Juan está entre las seis provincias con mejor salario del país", afirmó la funcionaria, que comunicó que habrá una nueva reunión con los sindicatos docentes. No está fijada en día y hora. Los gremios lo definirán acorde van teniendo las respuestas de sus afiliados. Se espera que sea durante esta semana. UDAP ya fijó cita para plenario: el miércoles a las 14 en el camping de La Bebida.