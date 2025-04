Pese al sonriente encuentro entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, el gobierno sigue negando un acuerdo con el PRO

Según aclaran desde el entorno de Caputo, se trató de un gesto de mera cordialidad entre los presentes que se saludaron al protagonizar un protocolar gesto. “Todos señalan el cruce con Macri, pero nadie dice nada que de que Santiago habló una hora con Ritondo, incluso salieron a fumar juntos”, remarcaron por los pasillos de Balcarce 50.

El expresidente hizo un chiste para intentar romper el hielo que lo distancia del que supo ser su interlocutor del Ejecutivo, luego de que el presidente Javier Milei suspendiera las noches de milanesas en la quinta de Olivos.

En medio de la guerra fría entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), Macri especificó que entre los asistentes no había “malos”, e inmediatamente, el ingenioso asesor le respondió: “Acá son todos malos, Mauricio”. Su respuesta dio pie a que el expresidente retrucara que "hay malos y menos malos”, lo que generó la risa de Caputo.

Otro hombre importante de La Libertad Avanza (LLA) que también se mostró en diálogo con el expresidente fue el vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, encargado del discurso de cierre del evento ante la atenta mirada del fundador del PRO.

image.png

La simpatía en el contacto no empaña lo que la Casa Rosada pregona desde hace algunos meses: los acuerdos en la provincia de Buenos Aires no son entre partidos, por lo tanto, la opinión y los condicionamientos del titular del PRO no importan.

Si bien garantizan que el goteo de referentes que conformaban Juntos por el Cambio a las filas libertarias está encausado, insisten en que Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro mantienen contactos diarios con las terminales violetas y prometen su desembarco más temprano que tarde.

Se valen incluso del visible diálogo que mantuvieron Santiago Caputo y Ritondo a los ojos de Macri. Sin embargo, se encargan de aclarar que el ingeniero no está al corriente de ningún detalle del entendimiento, y dan por muerta la posibilidad de reeditar otra noche de las milanesas en Olivos porque consideran que el PRO “está terminado”.

A eso le atribuyen los nuevos dardos de Macri contra el “Triangulo de Hierro” de Macri, luego de que acusara al gobierno de “transar con los malos”, y de que afirmara que los dirigentes de su espacio se pasaron a las filas libertarias por plata.

El armador bonaerense que responde a Karina Milei, Sebastián Pareja, recogió el guante y desafío al fundador del PRO: “Cuando ganamos el balotaje, ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no los fuimos a buscar”, sostuvo en una entrevista a un medio de Bahía Blanca.

Pareja tomó protagonismo durante los últimos meses al mostrarse en las fotos junto a la menor de los Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem, en la mesa de las negociaciones para el armado en la provincia.

La exposición no lo exime de críticas, hay quienes receptaron que su chicana a Macri les puede torcer el vínculo con los referentes que esperan dar el salto, y bajo ese temor, el armador bonaerense se prepara para volver a declarar y bajarle el tono de sus dichos.

“No quiere que se tome ese tono. Si las cosas van bien, marchan en orden y hay saltos a LLA todos los días”, plantearon a esta agencia desde la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, y prometen: “Los tiempos deben darse naturalmente”.

Con los roles determinados, el Presidente ve la chance de que “baje la espuma y las cosas se acomoden”, aunque aclara que por el momento no hay conversaciones abiertas con Macri porque "decidió involucrarse en la campaña de la Ciudad”.