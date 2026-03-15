Peluc desmiente contacto con el intendente Jorge Espejo

José Peluc, diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan, negó rotundamente en su cuenta de Instagram que esté manteniendo conversaciones con Jorge Espejo, intendente de Iglesia y un histórico del Partido Bloquista.

"Desmiento absolutamente tener conversaciones desde el espacio de La Libertad Avanza San Juan, con este dirigente", escribió Peluc junto a una imagen en la que se define como 'fake news' una publicación en la que se asegura que existe una posibilidad de que Espejo se cruce de vereda política.

Embed - José Asad Peluc on Instagram: "Desmiento absolutamente tener conversaciones desde el espacio de La Libertad Avanza San Juan, con este dirigente." View this post on Instagram Hay que recordar que Espejo llegó a la intendencia bajo el ala del Partido Justicialista y una posible salida suya hacia LLA provocaría un auténtico bombazo dentro de la política sanjuanina.

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