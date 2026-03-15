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Peluc desmiente contacto con el intendente Jorge Espejo

El diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan negó en su cuenta de IG haber mantenido alguna conversación con el iglesiano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
peluc

José Peluc, diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan, negó rotundamente en su cuenta de Instagram que esté manteniendo conversaciones con Jorge Espejo, intendente de Iglesia y un histórico del Partido Bloquista.

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"Desmiento absolutamente tener conversaciones desde el espacio de La Libertad Avanza San Juan, con este dirigente", escribió Peluc junto a una imagen en la que se define como 'fake news' una publicación en la que se asegura que existe una posibilidad de que Espejo se cruce de vereda política.

Embed - José Asad Peluc on Instagram: "Desmiento absolutamente tener conversaciones desde el espacio de La Libertad Avanza San Juan, con este dirigente."
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Hay que recordar que Espejo llegó a la intendencia bajo el ala del Partido Justicialista y una posible salida suya hacia LLA provocaría un auténtico bombazo dentro de la política sanjuanina.

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