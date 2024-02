Patricia Bullrich: "No me interesa ser psicóloga de Macri"

La fuerte interna que vive el PRO de cara a las elecciones del mes próximo para elegir nuevo presidente de ese partido tuvo una escalada este jueves cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra quien pretende quedarse con ese lugar, Mauricio Macri: “No me interesa hacer una nota hablando de Macri . Yo soy ministra, estoy en otras cosas. No me interesa ser la psicóloga de él, no es lo mío. Para hacer una entrevista hablen con Macri y no conmigo”.

“No es un problema de tironeos, es un problema de que yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, de frente. Yo soy una persona más directa. Estoy convencida de eso y cuando me convenzo de algo, voy al frente”, se diferenció la funcionaria en declaraciones a Radio La Red.

Y ante la consulta de si le preguntó a Macri si podía unirse a La Libertad Avanza (LLA), aclaró: “Yo entré al Gobierno, no tengo que pedirle permiso a nadie. Lo que hago es coherente con lo que hicimos cuando salimos a apoyar a Milei en la segunda vuelta y cuando trabajamos para que la gente que nos votó, vote para ganar contundentemente”.

En esa línea, Bullrich se refirió a las próximas elecciones en el PRO y aseguró que hubo enfrentamientos “por sectores de Juntos por el Cambio (JxC) que han sido reacios a acompañar el cambio”, lo que generó una crisis. “Toda esta espuma de que el PRO ahora está ‘alineándose’, es más espuma que otra cosa. Creo que tiene que ver con que el 19 de marzo hay elecciones en el partido y va a cambiar el Presidente”, opinó.

Bullrich, en tanto, marcó que su objetivo como actual presidenta del PRO es que el partido “esté alineado en serio a un cambio y no a medias tintas”, algo que observó en diputados cuando votaron “masivamente” la Ley Omnibus en el Congreso. “En política la idea es que tus fuerzas se unan con aquellas que tenés capacidad de generar una transformación. Para mí el acuerdo es re fácil, nuestro votante fue masivamente a votar a Javier Milei porque tenia una opción muy clara. La gente eligió fuertemente votar el cambio”, apuntó la ministra. Y aseguró que “el 99% del espacio está con el cambio”, mencionando a diputados, senadores y militantes.

Con respecto al posible acuerdo entre PRO y LLA, Bullrich aseguró que no se trata de cargos: “no es un cogobierno sino un tema de "principios, valores e ideas”. En esa línea, afirmó que comparten ideas como la de un capitalismo con reglas, una economía con bajos impuestos y el no tener déficit fiscal. “¿Nos bancamos esto o no nos bancamos? Porque a la hora de la verdad, cuando las cosas empiezan a estar sobre la mesa, ¿cuántos se van al cambio y cuántos terminan diciendo ‘esto no me lo toques, acá no te metas, cuidado con este interés que es mío?’”, sostuvo. Y añadió: “La Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar no existe, hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla”.

“Yo represento una parte muy importante del PRO, la parte mayoritaria diría, y por eso logré, cuando nadie lo pensaba, ganar una interna. Mostré que el pensamiento que yo tenía era el dominante en el PRO y en la gente. No fue a través de una interna cerrada, fueron 7 millones de votos. Siento que tengo la capacidad de poder generar esa representación social, un partido no solo es un dirigente sino el pueblo que te vota. Y creo que todo ese pueblo está alineado al cambio y puesto en una posición de decir no nos vayan a frustrar el cambio nuevamente”, sentenció Bullrich.