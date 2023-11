Patricia Bullrich: "Massa nos espía"

A través de un posteo en sus redes sociales, la titular del PRO disparó: "Este es el nivel de degradación institucional. Todo en el medio de un carnaval contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguno tiene dudas sobre el uso y abuso del kirchnerismo de Massa sobre este modelo de ilegalidad?".

"No los dejemos pasar. Votemos el cambio si no queremos ser todos rehenes de este régimen perverso", sentenció la ex ministra de Seguridad y ahora aliada del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.