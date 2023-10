Patricia Bullrich confirmó que Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio, que debe tener el poder suficiente para consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de Ministros de Nación”, anunció Bullrich.