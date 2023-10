Patricia Bullrich aseguró que fue al debate enferma

Reconociendo su floja performance, la candidata de Juntos por el Cambio, para la revancha del 8 de octubre en Capital Federal, prometió “estar mejor, porque estaba con una gripe muy fuerte. Fue difícil llevar adelante el debate con una gripe fuertísima que me tuvo a mal traer durante varios días. Pero voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian".

De todas formas, Bullrich, antes de analizar los relevamientos que no le daban buenos números, señaló que “me sentí bien, con argumentos claros. Intentaron polarizar y no pudieron entre Massa y Milei. Esa estrategia estaba evidentemente planificada y no salió".

“Creo que nosotros pudimos plantear por qué somos la única fuerza en condiciones de cambiar la Argentina. Esta mirada de por qué tenemos coraje y temperamento, por qué somos una fuerza que tiene programa, equipo y poder político propio, es lo que va a garantizar el cambio que los argentinos están esperando", amplió.