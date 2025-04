Paro nacional de la CGT: el Gobierno aseguró que no lo perjudica

La gestión libertaria minimizó hoy el paro que la CGT realizará el 10 de este mes, al afirmar que "no" le preocupa el impacto de la medida de fuerza y señalaron que "perjudica a los argentinos, al Gobierno no".

"Realmente no nos preocupa el paro de la CGT, está todo bien", dijo el dirigente de estrecho diálogo con el presidente Javier Milei.

Y insistió en la postura del Gobierno de que los colectivos, cuyos choferes están afiliados a la UTA, deberán seguir acatando la conciliación obligatoria que está rigiendo por lo cual no podrán parar el 10 de abril.

No obstante, no está claro que pasará con el servicio de colectivos ese día ya que algunos especialistas en derecho laboral interpretan que la conciliación sólo rige para el conflicto salarial que están manteniendo con las empresas pero no para una huelga general convocada por la CGT.

De esa forma, el dirigente libertario se refirió a la tregua que se rompió con la central obrera, que decidió convocar al tercer paro general en la era Milei luego de casi un año sin hacerlo.

El paro previsto será de 24 horas, pero para varias actividades se convertirá en una medida de fuerza por 36 horas, ya que la CGT realizará una marcha un día antes, desde el mediodía, para acompañar la protesta de los jubilados de cada miércoles frente al Congreso. No obstante, durante ese 9 de abril habrá transporte público todo el día.

Al día siguiente sí que se paralizará el transporte, aunque aún está el interrogante sobre los colectivos, y se llevará acabo así el tercer paro general desde que asumió el líder libertario, en rechazo a que se están "pisando las paritarias", un pedido de aumento de jubilaciones y en repudio a las políticas sociales y laborales del Gobierno, entre otros puntos.

"Es un paro puramente político, como todos los que convoca la CGT cuando no hay un gobierno peronista. Dicen que el motivo son las paritarias pisadas y al día siguiente que convocaron al paro, Camioneros firmó la suya, los Bancarios de (Sergio) Palazzo ya habían firmado también. Más allá de la UTA no hay muchos conflictos de paritarias", planteó un funcionario a esta agencia.