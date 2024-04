Paro nacional el 9 de mayo: los sanjuaninos, ¿a favor o en contra?

Pero la certeza de que el 1 de mayo, en la clásica movilización por el Día del Trabajador, se podría repetir aquella escena del “poné la fecha”, en marzo del 2017, cuando los dirigentes tuvieron que huir de un escenario en el que no quedó ni el atril por no convocar a un paro, los dirigentes sindicales no querrían quedar como sujeto de presiones, y convocaron a la huelga antes.

Embed - "Poné la fecha la puta que te parió"

Tiempo de San Juan les preguntó a sus lectores sobre si acodaban con la medida de fuerza. La negativa sumó un 60%, un número algo mayor que el que mantiene como imagen positiva el presidente Milei en nuestra provincia. Respaldando el paro de pronunció el 40%.

Participaron de la encuesta 8266 lectores.

La encuesta