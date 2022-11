¡Pará, pará! ¿Este conocido animador quiere ser gobernador?

Espectáculos Intratables no va más: el programa ya tiene reemplazo, ¿y Alejandro Fantino?

Fantino, que ya ha coqueteado alguna vez con la posibilidad de ingresar en la política, en el marco del desembarco de varios outsiders al manejo de la cosa pública, le planteó a Larreta, como una ¿hipótesis?: "Mirá si algún día soy Gobernador de Santa Fe y vos sos Presidente. Cuando yo te vaya a pedir obras para mi provincia, ¿cómo es? ¿Cómo me vas a tratar? ¿Si te tiro buena onda me vas a dar y si te tiro mala onda me vas a poner tomando sal?".

Larreta aprovechó el centro medido de Fantino para empujarla a la red con un discurso sobre la necesidad de “reconstruir un país federal en el cual vos tengas la plata para hacer las obras que quieras hacer y vos como gobernador decidís con los santafesinos qué obra va primero y cuál va segunda y cuál va tercera en Santa Fe. Si no, con el sistema que tenemos que es unitario, que eso lo hizo el kirchnerismo, de concentrar los recursos".

Al final de la nota, Larreta le dio el empujoncito de ánimo que el audaz entrevistador suele no requerir, ya que de autoestima viene sobrado: "Yo te garantizo que cuando vos seas gobernador de Santa Fe no vas a tener que venir a pedirme las obras".