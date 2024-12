Para el senador libertario sanjuanino la expulsión de Kueider es válida y Villarruel está alineada con Milei

"Entiendo que salieron, que hubo una diferencia entre el presidente que salió del país y la vicepresidenta firmó el acta, porque hay que tener en cuenta que el traspaso es un acto formal en el cual van los ciudadanos de la gobernación, y la vicepresidenta tiene que firmar y el acta se firmó después de terminar la sesión, con lo cual entiendo que sería válida la sesión. Más allá de esto, los senadores ya se presentaron y votaron, por lo cual en el caso de que pongamos una nueva sesión, se vuelve a hacer. No puedo responder por todos los senadores, pero me imagino que votarán lo mismo, por lo cual la expulsión ya es algo que quedó firme".

Agregó que "de hecho, el viernes se presentó la jueza en el Congreso, hicieron el allanamiento del despacho, y todavía sigue preso el senador, y parece que va a seguir siendo así porque en Paraguay lo siguen investigando. Yo escuché al Jefe de Gabinete decir que ellos no iban a pedir la nulidad de la sesión, con lo cual entiendo que está firme y va a seguir así", argumentó en diálogo con radio Estación Claridad el libertario local.

¿Cómo está por estas horas la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei? Para Olivera, "yo lo que tengo en cuenta siempre es, hasta ahora, cómo se viene manejando, cómo se viene trabajando. Se ha trabajado junto con el Ejecutivo y las cosas se vienen realizando. Después, si el presidente es de un partido y Virrarruel es de otro, tienen sus diferencias, han expresado de forma pública, bueno, cada uno tiene sus propias ideas, pero más allá de eso, cuando se tiene que trabajar, se tiene que sumar esfuerzo para estar todos trabajando a su mismo lado, eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros valoramos".

En este marco de fricciones entre Milei y Villarruel, el libertario sanjuanino se puso del lado del presidente sin titubear. "Sin lugar a dudas, yo puedo responder hasta por todos los legisladores de La Libertad de Avanza, respondemos al presidente Milei", afirmó.

Y sobre la movida de Virrarruel expresó que "sí se la ha acusado y se han pegado panfletos, pero nada tiene que ver con la realidad. Tengo entendido que ayer hasta la misma vicepresidenta declaró que ella está totalmente alineada con el proyecto del presidente y que no está formando ni creando ninguna agrupación aparte. Con lo cual estamos todos alineados con el proyecto del presidente".

Incluso, para el senador sanjuanino no hay argumentos para sospechar que ella quiera armar un proyecto propio. "No, lo que veo es una vicepresidenta que ha tenido un año positivo en el cual las leyes importantes que se han llevado a cabo, el Congreso ha tenido actividad y la verdad de todos los senadores hablan muy bien de ella y es una vicepresidenta que tiene una imagen positiva, la sociedad, la acompaña, se la ve con buenos ojos, pero más allá de eso no creo que tenga un proyecto personal separado al del presidente".