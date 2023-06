Palos opositores al gobierno por la inflación: qué dijeron

En los primeros meses del año este último dato completa una inflación parcial del 42.2%, y una interanual del 114%.

Corrieron rumores de discretos festejos en el oficialismo por lo que consideran una tendencia descendente que se va a consolidar. En el massismo esperaban un número a la baja el día que se cierran las alianzas y se puede cerrar las PASO competitivas en el ex frente de todos, hoy Unión por la Patria, o una lista única con el ministro de Economía como candidato a presidente como anhela.

Desde el otro sector mayoritario de la política nacional el guarismo fue analizado, obviamente, en otro sentido. Referentes de la oposición salió con los tapones de punta en redes sociales.

Los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio hicieron punta en la diatriba.

Patricia Bullrich escribió: "El índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo".

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, consideró que "las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes, No podemos seguir así". Y remató con una promesa: “A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos”.

El jefe del bloque del macrismo en diputados, el radical Mario Negri, disparó: "El Frente de Todos terminó siendo para muy pocos". Y aprovechó el cambio de nombre de la alianza oficialista para tirar la chicana: "Por eso ahora cambian el sello electoral, no vaya a ser que la gente cuando entre al cuarto oscuro se acuerde de que prometieron llenar las heladeras".

El senador radical Martín Lousteau se refirió al “fracaso del gobierno” que muestra la inflación. Y amplió, lapidario: "Y eso no solo se ve en el 114,2% interanual, en el 7,8% de mayo y en los números altísimos mes a mes.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires que, hasta ahora no competirá por ningún cargo de relevancia, aunque se la presiente en alguna lista de diputados, aprovechó un dicho desafortunado del presidente Alberto Fernández de semanas atrás: "La inflación no es psicológica ni autoconstruida. Duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias".