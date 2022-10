OSP: no acordaron con los ginecólogos en la primera reunión

Por ende, los ginécologos y obstetras que nuclea esta entidad ratificaron la medida de no aceptar más la OSP desde noviembre. "Esto no suma mucho, entendemos que a los fines temporales no hay variación, por eso no se aceptó la propuesta y ratificamos la medida de no aceptar la obra social desde noviembre".

No obstante, el dirigente no descartó que pueda haber acuerdo en lo que queda del mes para que no sea efectiva la medida con la que amenazan. "El diálogo sigue abierto y eso es bueno. Desde hace mucho tiempo veníamos pidiendo esto y queremos aprovechar eso, pero por el momento no hay acuerdo", concluyó.