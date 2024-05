Orrego opinó sobre el debate del RIGI en el Senado: "Votar en contra es ir contra los intereses de San Juan"

El Gobernador cumplió el sueño de 73 familias con la entrega del barrio Virgen de Fátima en el departamento del Norte sanjuanino. También aprovechó la rueda de prensa previa al acto para declarar lo que piensa sobre la iniciativa que envió Javier Milei al Congreso y que tiene media sanción por el OK de la Cámara de Diputados de la Nación.

Para Orrego, la Ley Bases es una "una herramienta necesaria para el Presidente". Por eso, instruyó a sus dos diputadas nacionales, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, para votar a favor del proyecto libertario.

Ahora, el debate pasará al ámbito de la Cámara de Senadores de la Nación. El Gobernador no cuenta con representación en ese ámbito parlamentario y comentó: "No he tenido contacto con los senadores sanjuaninos".

Acto seguido, dijo: "Está claro cuáles son las posiciones de La Libertad Avanza. De Unión por la Patria no he tenido contacto". Pero, "es claro, la ley es la herramienta para gobernar".

En ese sentido, ahondó: "Hay cuestiones que tienen que ver con parte de la Ley Bases, sobre todo con el RIGI, que votar en contra es ir contra los intereses de San Juan".

Hay versiones que indican que la postura del senador nacional Sergio Uñac es oscilante. Por ahora, votará en contra de la Ley Bases, pero a favor del RIGI. En tanto, la camporista Celeste Giménez votará en contra del paquete completo en sintonía con las órdenes de Cristina Kirchner. Por su parte, el libertario Bruno Olivera, tiene el voto cantado: afirmativo a la nueva legislación.