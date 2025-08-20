miércoles 20 de agosto 2025

Decisión

Ordenaron repetir las elecciones en un departamento de Exactas, pero irán a la Justicia

El Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) resolvió repetir los comicios en el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física (GAF). La medida será llevada a la Justicia por los sectores opositores al decano Jorge Castro.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 5.42.40 PM

Este martes, el Consejo Directivo de la FCEFN decidió que las elecciones en el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física vuelvan a celebrarse, luego de cuestionamientos sobre la conformación de los padrones. La votación se resolvió por mayoría: el bloque Alternativa Exactas, alineado con el actual decano Jorge Castro, aportó sus 11 votos, mientras que los seis restantes (tres de Exactas en Marcha y tres de Ser de Exactas) se opusieron.

La medida implica que deberán repetirse los comicios en los que habían resultado electos Gustavo Ortiz y Arturo Güell, imponiéndose sobre Jorge Correa y Sergio Barros. Ortiz anunció que acudirá a la Justicia para frenar la resolución. “Estamos consultando abogados y vamos a judicializar la situación”, advirtieron representantes de las listas disidentes.

El fundamento del Consejo se apoya en la exclusión de un grupo de docentes del padrón electoral. Según el informe oficial, los mismos desarrollan funciones en cátedras afines al área, pero fueron inscriptos en el nuevo Departamento de Matemática, Química y Estadística. Esta situación, señalaron, “vulnera el principio de igualdad y constituye un caso de exclusión indebida”. Los sectores opositores insisten en que los padrones se elaboraron siguiendo lo dispuesto por la Junta Electoral de la Facultad y que la decisión responde a un interés político del oficialismo.

En este marco, las autoridades resolvieron prorrogar los mandatos de todos los departamentos hasta el 15 de septiembre, a la espera de que se resuelva la situación en Geofísica, Astronomía y Física y se puedan normalizar los procesos electorales en la Facultad.

