Oficial: Chiconi, Tejada Heredia y Sancassani, la lista de Milei en San Juan

La Libertad Avanza competirá en las urnas con el jefe del INV a la cabeza, hombre de relación con el ministro estrella del presidente, Federico Sturzenegger. Una abogada y un bloquista disidente cierran los tres nombres para las elecciones nacionales legislativas.

La lista del presidente Javier Milei ya tiene representantes en San Juan para competir en las elecciones legislativas de octubre próximo. Encabeza la máxima autoridad del INV, Abel Chiconi; le sigue la abogada Cristina Mabel Tejada Heredia y cierra el bloquista disidente Juan Sancassani.

Chiconi tiene un papel central en la implementación de las modificaciones dispuestas por Nación en el INV. Mantiene una relación estrecha con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Es más, el funcionario nacional compartió un tuit en donde destaca la tarea de desburocratización del organismo estatal gracias al sanjuanino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1942556695101645029?t=qgCPb3azn4Cvuyy8QLegVw&s=08&partner=&hide_thread=false MENOS BUROCRACIA PARA LA INDUSTRIA VITIVINICOLA. Mediante el Decreto Delegado 426/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk, @LuisCaputoAR y @Mariolugones_ar, se transforma el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de… pic.twitter.com/oyPWcRSqni — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 8, 2025

Chiconi además de ser un hombre de confianza del armador José Peluc, es una persona que sabe interpretar el proyecto mileista, según consignaron las fuentes, quienes aseguraron que es central para enfrentar las disputas que se vienen en el Congreso, como lo es la Reforma Laboral.

El experto en vitivinicultura es una figura que sorprende. Durante la primera parte del 2025, los mencionados para ocupar la cabeza de la lista del Presidente eran el empresario Martín Turcumán y el dirigente Darío Peña, ambos de extrema confianza de Peluc. Sin embargo, el representante de Milei decantó por la novedad tal como hizo en el 2023 con el entonces candidato al Senado, Bruno Olivera, que luego ingresó a la Cámara alta.

En segundo lugar irá Cristina Mabel Tejada Heredia. Ex dirigente de Dignidad Ciudadana, la letrada llegó a ser primera candidata suplente a Diputada Provincial en las elecciones del 2019. Se sumó a LLA en 2023, para los comicios nacionales que dieron como ganador a Javier Milei como Presidente y la obtención en San Juan de una banca en Diputados nacional -José Peluc- y otra en el Senado -Bruno Olivera-.

image La abogada Cristina Mabel Tejada Heredia.

Sonaron otras dos dirigentes mujeres: Mariana Coria, de Anses Rawson y Eugenia Raverta, ala bullrichista de LLA. Finalmente ambas fueron descartadas, optaron por una profesional del derecho que no ostenta cargos públicos y mileísta de pura cepa.

Sancassani es bloquista pero decidió pegar el portazo y emigrar a La Libertad Avanza. Es un hombre nuevo dentro del frente pero piensan que su nombre puede traccionar. Apuestan que los bloquistas que se sumen al Milei sí pongan su voto a la fórmula del águila.

image El bloquista Juan Sancassani.

Habrá presentación oficial y esperan la llegada de referentes nacionales para la campaña, que arranca después del 17 de agosto, fecha límite para cerrar las listas.