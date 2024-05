¿Se tensa la relación?

"No va a haber pedido de disculpas", aseguró Guillermo Francos en medio del conflicto Milei – Sánchez

El ministro del Interior se expresó tras las idas y vueltas en España. No solo confirmó que las disculpas públicas no existirán, sino que además señaló que no habrá crisis con los españoles.