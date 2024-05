Javier Milei acusó a la esposa de Pedro Sánchez de "corrupta" y España pide disculpas públicas

"Tiene la mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo". Así se expresó el presidente Javier Milei haciendo referencia a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente de España, por la denuncia que hay contra la mujer por presunta malversación de fondos. Estas y otras expresiones no cayeron bien al entorno de Sánchez, que salieron fuertemente a repudiar los dichos del mandatario nacional y la tensión parece que seguirá escalando.

Visita no oficial

Visita no oficial Javier Milei en España: "Cada vez estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario"

Todo comenzó este domingo, con la presencia de Javier Milei en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre. Allí el máximo dirigente centró su intervención en subrayar "lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo", una ideología "que va directamente en contra de la naturaleza humana". "Deriva en esclavitud o muerte, no hay otro destino posible, abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte", afirmó.

image.png

Pero no fue todo. Sobre la esposa de Sánchez exclamó: “No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”.

Tras esto, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló en conferencia de prensa que “Javier Milei ha llevado las relaciones entre Argentina y España a su momento más grave”. En su presentación, consideró que el discurso del mandatario argentino es “un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones”.

Por otro lado, señaló que se comunicó con la embajadora española en Argentina y en caso no producirse las disculpas públicas de parte de Milei tanto hacia Sánchez, su esposa como la nación española “tomaremos las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía”, aseguró Albares, sin duda haciendo referencia a la presencia diplomática de España en nuestro país.

Si bien hasta el momento no hay nada oficial, según precisa El Cronista, Javier Milei no pediría disculpas por sus palabras en el discurso de este domingo. Por el momento no hay nada oficial ni se habrían dado las comunicaciones entre los sectores involucrados.