Myriam Bregman estalló contra una diputada de Milei: "Callate la boca y...

"Nos toca hablar después de haber escuchado en este recinto a una apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes", dijo Bregman.

Reivindican el negacionismo porque las políticas que quieren llevar adelante son las de la dictadura

"Reivindican el negacionismo porque las políticas económicas de la dictadura son las que quieren llevar adelante. ¡No se los vamos a permitir!", sostuvo.

Villarruel comenzó a gritarle a Bregman, y la candidata presidencial por la izquierda le contestó: “"¡Callate la boca y dejá de defender a los genocidas, Villarruel, dejame hablar!".

"No podemos seguir hablando como que acá no se dijo nada. Al revés de lo que dijo la diputada Villarruel, el genocidio instaurado el 24 de marzo de 1976 tuvo una antesala y esa antesala se llevó adelante bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón", siguió Bregman.

"¿Saben por qué Villarruel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados y el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y sólo se aplican con mucha represión. Por eso hablan del curro de los Derechos Humanos como Macri", analizó.

"Quieren en esos planes que dicen que duran 100 horas aplastar a la clase trabajadora. Por eso no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar", advirtió.

"Esos genocidas que ahora defienden con grititos no solamente violaban a las compañeras en los centros clandestinos, sino que también se robaban a los bebés", recordó.