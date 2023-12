Movimientos en los bloques en Diputados en la última sesión extraordinaria del 2023

Era una forma de ponerle freno a la proliferación de bloques. La página oficial de la Cámara tenía los nombres de bancadas y los legisladores que integraban diez espacios: Justicialista, Bloquista, Producción y Trabajo, PRO, San Juan Vuelve PTP, UCR, La Libertad Avanza-ADN, Frente Grande, San Juan por Todos y Actuar.

No obstante, este jueves, en la última sesión extraordinaria del 2023, hubo nuevas discusiones. Todas de pasillo. Porque, en rigor, el debate y aprobación de la Ley impositiva fue breve. El único que está cuadrado bajo los órdenes de Martín es Juntos por el Cambio.

Todo indica que La Libertad Avanza-ADN, de Fernando Patinella, tendrá estructura. Es una continuidad. Anteriormente, ese escaño estaba ocupado por el iglesiano Enrique Montaño, del mismo partido. El libertario presentó los papeles en Secretaría Administrativa. "Vamos a continuar teniendo estructura porque el partido base es Acción por una Democracia Nueva (ADN), que ya venía conformado", dijo.

También existirá el monobloque del Frente Renovador. El diputado Franco Aranda expresó: "He constituido mi bloque y es válido". Sobre la estructura, administración "todavía no contesta". Pero el renovador aseguró que creen pertinente contar con el secretario y el director. Tuvo el respaldo del presidente del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano. "Creo que tiene que tener estructura, lo dice la Constitución, todos los partidos tienen que tener estructura", manifestó.

Por el contrario, Quiroga Moyano opinó que el ala giojista del peronismo no debe contar con personal de apoyo rentado. "Es una agrupación, está dentro del justicialismo, la Constitución no los ampara", marcó el legislador que responde al senador Sergio Uñac.

Sobre eso, hubo novedades. No serán dos, sino tres los legisladores que integren el bloque San Juan Vuelve, que responde al exgobernador José Luis Gioja. En un primer momento, el chimbero Gabriel Sánchez estaba por abrir su propio espacio, San Juan Te Quiero. Pero ahora integrará el mismo bloque que Mario Herrero y Graciela Seva. "Hemos conformado un bloque, formalmente lo notificamos, nos resulta identitario", informó.

"El tema de la estructura es de reglamento interno de la Cámara, sancionado el 30 de noviembre. Nosotros argumentamos que nos correspondía estructura, pero no es esa la discusión. La representación que obtuvimos no depende de si nos asigna o no estructura. Nuestro bloque responde a una cuestión de identidad", dijo Herrero, que dio por hecho que no tendrán secretario ni director.