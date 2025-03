Mirá quién denunció por estafa y otras yerbas al marido de Jésica Cirio

Sacudió redes y medios el video del marido, o ex, no está muy claro, de Elías Piccirillo, un “empresario” que logró cierta fama tras ocupar el lugar que dejó vacío en el corazón de Jésica cirio el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Isaurralde, de paradero desconocido tras el affaire del yate “Bandido” en pleno Mediterráneo con la influencer y modelo Sofía Clérici.