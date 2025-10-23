jueves 23 de octubre 2025

Encuentro

Milei y Caputo se reunirán con el CEO de JP Morgan, uno de los cerebros del salvataje a Argentina

Jamie Dimon, el CEO del JP Morgan, se ruenirá con las más altas autoridades del Estado nacional para acordar el aporte de bancos internacionales por 20.000 millones de dólares en apoyo a Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jamie Dimon

Jamie Dimon

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán este viernes un encuentro privado con Jamie Dimon, el director ejecutivo del gigante financiero J.P. Morgan Chase & Co.. La visita del banquero, uno de los hombres más influyentes del sector financiero internacional, se produce en el marco del encuentro anual del banco en Buenos Aires.

La reunión será de alto voltaje y se realizará apenas dos días antes de las elecciones legislativas. No tendrá lugar en la Casa Rosada, sino que será "súper reservada" en el contexto del evento que celebra el banco, un encuentro en el que participará la plana mayor gerencial de J.P. Morgan. De hecho, la expectativa máxima de los altos mandos es que el propio Milei brinde un discurso dirigido a los ejecutivos de la entidad.

El recibimiento y el nivel de acceso al presidente y al ministro marcarán la pauta de la influencia del banco. Dimon, quien guió a J.P. Morgan para sortear la crisis financiera de 2008 mejor que muchos rivales y consolidó su reputación en Wall Street, se despachó con comentarios clave sobre la política regional. En una conversación privada, subrayó la urgencia de garantizar seguridad jurídica y previsibilidad para que la Argentina pueda atraer inversiones. Advirtió que "mucho capital querría volver al país si no temiera ser confiscado".

La Influencia y la Expansión de Wall Street en Argentina

La presencia de Dimon se enmarca en un momento donde el Gobierno argentino profundiza su alineamiento con Estados Unidos, buscando consolidar el programa económico y gestionar alternativas de financiamiento externo.

En la mesa con Milei y Caputo, seguramente se abordará algún detalle de un préstamo que analizan los principales bancos de Wall Street. Este préstamo serviría para reforzar el swap (intercambio) que el Tesoro de Estados Unidos firmó con el Banco Central por $20.000 millones de USD.

Dimon comparó la situación argentina con el potencial que tiene el país. Aseguró que J.P. Morgan triplicó su tamaño en Argentina en los últimos años y remarcó que Argentina tiene una oportunidad real de convertirse en un socio estratégico de Washington. Celebró incluso que el vínculo entre Trump y Milei esté tan cerca, como un esfuerzo por acortar la distancia.

Para que quede clarísimo: el banco aceleró sus planes de expansión desde el desembarco de Milei en el Gobierno. Selló un megacontrato de alquiler y reveló que aspira a duplicar su capacidad operativa. El gigante financiero pasará a ocupar más de veinte pisos en un nuevo campus de oficinas en Núñez.

